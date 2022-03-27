演員、球星免疫苗 亞當斯被轟雙標

高薪職業運動員、演藝人員豁免疫苗強制令，亞當斯稱推經濟振興。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)宣布取消對職業運動員和演藝人員的強制疫苗 規定後引來了諸多質疑， 稱這是一個對富人有利，而蔑視為他投票的普通民眾之舉，且許多市府雇員仍因此停職在家；但亞當斯表示，這並非人們所指的「危險雙標」，只是在「彌補上一任政府的工作漏洞」。

亞當斯表示，這是一個「艱難」的決定，是出於經濟需要，也是為了紐約從疫情中復甦的最佳利益。

「作為一市之長，我肯定要做出一些艱難的抉擇，而這當然會令一部分人不快。」他說，「我不是被選來追隨或被選來恐懼的，我必須無畏地推動這座城市向前發展。」

行政令指明，免除紐約市專業運動員和演員必須接種疫苗的規定且立即生效，而這味著NBA布碌崙(布魯克林)籃網明星後衛厄文 (Kyrie Irving)將再次主場披甲。

本月初在亞當斯開始放寬疫苗政策後，厄文就表示相信亞當斯站在支持他的一方，「我知道終有一天，我倆會在籃網主場相遇，就好像沒事發生一樣。只是現實殘酷，我明白他的處境。」

而這卻引來了市府雇員的罵聲，包括教師、消防以及警察工會；他們表示，現在仍有大批公務員被停薪停職，且亞當斯並沒有重新雇用他們的打算，而身家百萬的名人精英可以得到豁免，這是不公平的。

市勞工委員會(Municipal Labor Committee)主席內斯波利(Harry Nespoli)表示，紐約不可能只有一套既有精英階層又有基本工人的製度。

亞當斯說，這一變化只適用於「一小部分人」，因為大多數人都遵守了疫苗規定；他依舊相信接種疫苗對每個人都是正確的抉擇，也包括厄文。