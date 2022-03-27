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NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

演員、球星免疫苗 亞當斯被轟雙標

記者張晨／紐約報導
高薪職業運動員、演藝人員豁免疫苗強制令，亞當斯稱推經濟振興。(市長辦公室提供)
高薪職業運動員、演藝人員豁免疫苗強制令，亞當斯稱推經濟振興。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)宣布取消對職業運動員和演藝人員的強制疫苗規定後引來了諸多質疑， 稱這是一個對富人有利，而蔑視為他投票的普通民眾之舉，且許多市府雇員仍因此停職在家；但亞當斯表示，這並非人們所指的「危險雙標」，只是在「彌補上一任政府的工作漏洞」。

亞當斯表示，這是一個「艱難」的決定，是出於經濟需要，也是為了紐約從疫情中復甦的最佳利益。

「作為一市之長，我肯定要做出一些艱難的抉擇，而這當然會令一部分人不快。」他說，「我不是被選來追隨或被選來恐懼的，我必須無畏地推動這座城市向前發展。」

行政令指明，免除紐約市專業運動員和演員必須接種疫苗的規定且立即生效，而這味著NBA布碌崙(布魯克林)籃網明星後衛厄文(Kyrie Irving)將再次主場披甲。

本月初在亞當斯開始放寬疫苗政策後，厄文就表示相信亞當斯站在支持他的一方，「我知道終有一天，我倆會在籃網主場相遇，就好像沒事發生一樣。只是現實殘酷，我明白他的處境。」

而這卻引來了市府雇員的罵聲，包括教師、消防以及警察工會；他們表示，現在仍有大批公務員被停薪停職，且亞當斯並沒有重新雇用他們的打算，而身家百萬的名人精英可以得到豁免，這是不公平的。

市勞工委員會(Municipal Labor Committee)主席內斯波利(Harry Nespoli)表示，紐約不可能只有一套既有精英階層又有基本工人的製度。

亞當斯說，這一變化只適用於「一小部分人」，因為大多數人都遵守了疫苗規定；他依舊相信接種疫苗對每個人都是正確的抉擇，也包括厄文。

亞當斯 疫苗 厄文

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