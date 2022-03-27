馬桂英葬禮 夫兒雨中送行…夫難接受事實 盼嚴懲兇手

高占新、高楊及眾悼念者在雨中將馬桂英的遺體蓋棺送上殯儀車。（記者張心／攝影）

去年11月底被遊民 用石頭重砸頭部昏迷的華裔婦女馬桂英，經搶救88天後於2月22日離世，享年62歲；馬桂英葬禮於26日在皇后區法拉盛中央殯儀館舉行，國會眾議員孟昭文 、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀等出席悼念，陪馬桂英丈夫高占新、其子高楊送馬桂英最後一程。

孟昭文、劉醇逸、黃敏儀向馬桂英遺體致哀。（記者張心／攝影）

在中國遼寧撫順鋼鐵廠退休後，馬桂英四年前與丈夫高占新從家鄉來到紐約，不料去年11月26日被33歲的遊民佩雷斯(Elisaul Perez)用石頭砸中頭部，一度命危，昏迷近一個月後甦醒，並在今年2月初恢復了意識，但由於頭部遭到重擊所引起的併發症，馬桂英於同月22日離世。

眾人參加馬桂英的葬禮寄哀思。（記者張心／攝影）

高占新在葬禮上表示，自己與太太自年輕相識，馬桂英善良、賢慧、樂於助人，本以為可以相伴終老，誰知慘遭飛來橫禍，自己始終無法接受太太離世的事實，「希望法律可以對傷害我太太的犯罪罪犯，給予嚴厲的制裁。」此外，高占新也特別感謝房東謝宜宏對全家的幫助，在馬桂英昏迷住院後，始終陪護扶持在側，「我也很感謝孟議員與劉議員的幫助，讓我的兒子可以從中國來美看母親最後一眼。」

馬桂英的兒子高楊3月19日抵美，但第一次去美國大使館因被疑有「移民傾向」而未能過簽，後在孟昭文等人的協助才得以獲簽，赴美前來送母親最後一程，「母親的一生勤勞儉樸、操持家務、含辛茹苦，始終盡自己的最大限度做到為母親的職責，然而當我有能力回報她的時候，她卻走了，永遠的走了。」

眾人向馬桂英致哀。（記者張心／攝影）

高占新、高楊及眾悼念者在雨中將馬桂英的遺體蓋棺送上殯儀車，高楊表示，自己將把母親的骨灰帶回中國，「媽媽，兒子來接你回家了。」

孟昭文在追悼會上表示，仇恨亞裔 犯罪案件頻發已讓人感到無力，呼籲政府改善在美亞裔處境。劉醇逸用中文向馬桂英家屬致哀，承諾「我們會全力支持你。」

馬桂英的兒子高楊手捧母親遺像，高占新掩面涕淚。（記者張心／攝影）

黃敏儀說，「馬桂英的意外是華社的悲劇，我們會永遠懷念她。」州長副幕僚長孫雯、州長辦公室亞太裔事務主任范小江代表州長霍楚(Kathy Hochul)致哀，表示霍楚向高占新致以了慰問信，希望馬桂英的善良永遠留在人們的記憶中，激勵著每一位認識或不認識她的人，「紐約州會永遠與你們站在一起。」