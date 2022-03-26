霍楚收緊保釋制度 華社力挺…致函州長盼改善治安

亞裔社區在歷經疫情和頻發的仇亞攻擊，支持霍楚推動收緊保釋金制度。(記者顏嘉瑩/攝影)

為了推動收緊保釋金制度，州長霍楚 (Kathy Hochul)日前提出十點立法計畫；近日包括紐約中華公所、亞太公共事務聯盟(APAPA)紐約分會在內的多組織都分別致函霍楚，支持該系列計畫，認為制度改革將在仇亞攻擊頻發當下，有效打擊犯罪、改善治安。

中華公所主席曾偉康在信中表示，紐約市整體犯罪率上升，仇亞犯罪大增也讓亞太裔社區陷入恐懼，州長的計畫內容全面，且將可以改善現在的錯誤制度。

曾偉康在信中提到，亞太裔居民成為累犯及保釋制度下的受害者，在疫情 期間社區已經受到重創，如今又飽受仇亞犯罪的折磨，亞太裔社區將會與政府合作，共同協助改善治安。

亞太公共事務聯盟紐約分會主席于金山、會長王曉薇則在信中細數近日受到無端攻擊而喪生的亞裔 被害人，表示社區已經看夠了那些攻擊亞裔居民的影片、照片。

信中表示，紐約正在從疫情影響中重新站起來，在復甦道路上，公共安全將扮演至關重要的角色；「如果累犯可以自由的在街道遊走再犯下下一個隨機攻擊案，如果槍枝氾濫導致流彈再波及其他路人，如果乘客在等車時要擔心會不會被推下月台，那紐約將無法復甦。」

于金山和王曉薇在信中支持霍楚的十點立法計畫，也支持保釋法的再改革，表示紐約是全美的榜樣，州府是時候再次引領全美，站起來積極的反對暴力，以及仇亞犯罪。

霍楚提出的保釋制度改革計畫，擬對2019年通過的保釋改革法案做出修改，包括給法官更多自由裁量權來設定保釋金，並且拘留那些多次犯案的嫌疑人，同時降低將槍枝走私、仿製的起訴標準；州府還計畫修改「提高刑事責任年齡法」(Raise the Age Law)，允許法官自由決定將一些未成年嫌疑人案件設為刑事案件，而非像目前一樣，只有涉槍案件才可被設為刑事案件。

雖然霍楚推動改革，但她也表示紐約市犯罪猖獗不是該制度導致，態度同時引發激進派和溫和派的反對。