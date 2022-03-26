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紐約治安惡化 近半私企員工想逃

記者張晨／紐約報導
商業調查報告顯示，近半數私營企業的員工正在考慮逃離紐約而不是重回辦公室。（美聯社）
商業調查報告顯示，近半數私營企業的員工正在考慮逃離紐約而不是重回辦公室。（美聯社）

根據一份最新商業調查，由於紐約市治安日益惡化，近半數私營企業的員工正在考慮逃離紐約而不是重回辦公室。

商業組織「Morning Consult」在2月17日至3月11日對9386名企業員工進行的線上調查中發現，40%居住在曼哈頓的員工表示他們正在考慮離職；而居住在其他四個區的員工中，這一比率為48%。

數據顯示，公共安全問題成為了居家辦公者回到曼哈頓辦公室的障礙；在完全和部分遠程工作受訪者中，43%的人表示治安是他們的頭號擔憂，其次是27%的人表示仍擔心會感染病毒。

74%的公共交通通勤者表示，自兩年前疫情爆發以來，地鐵安全顯著惡化，只有40%的員工全職回到了辦公室。

在生活質量問題上，94%的員工表示，市府在解決遊民和患有精神疾病人群方面做得還不夠；82%的人則表示，這些問題已經變得越來越不可控制。

犯罪方面，85%的員工表示，警方在應對襲擊方面做得不夠；77%的員工表示，市警在應對槍枝暴力方面做得不夠，57%的員工表示，商店扒手太多，「零元購現象」屢見不鮮；46%的員工表示，地鐵逃票猖獗，助長了犯罪發生。

總體而言，84%的受訪者表示，紐約市的整體狀況變得糟糕，大約一半的人認為街道更臟，43%的人認為交通服務不可靠；只有38%的人對紐約的未來感到樂觀，62%的則表示悲觀或不確定。

儘管前景不容樂觀，但72%的受訪者仍表示，他門熱愛這座城市，並希望成為其複興助力的一部分。

一些人表示，他們希望公司能讓民選官員負起責任，扭轉不斷上升的犯罪趨勢，恢復疫情前的生活質量。

除此之外，近60%的員工表示，市府在解決高房價和小企業復甦方面做得還不夠，半數人則表示，需要做更多的工作來改善公共教育。

商業調查報告顯示，近半數私營企業的員工正在考慮逃離紐約而不是重回辦公室。(Get...
商業調查報告顯示，近半數私營企業的員工正在考慮逃離紐約而不是重回辦公室。(Getty Images)
治安一再惡化，近半數私企員工打算搬離紐約。(記者張晨/攝影)
治安一再惡化，近半數私企員工打算搬離紐約。(記者張晨/攝影)

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