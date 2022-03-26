仇恨攻擊頻發 75%亞裔耆老怕出門

亞裔耆老控仇恨攻擊懼離家，亞裔NPO呼籲市府擴大幫扶力度。(記者張晨/攝影)

亞美聯盟(Asian American Federation)近日發布的調查報告顯示，75%的亞裔 耆老因仇恨犯罪浪潮而選擇待在家中，生怕成為下一個攻擊目標。

該報告對153名亞裔耆老和15個社區組織進行調查，指出除了害怕出門外，耆老在社區組織活動中的言行也發生顯著變化，超過三分之一的耆老與他們的家人、朋友和鄰居日常不往來，這說明耆老將保護自己免受暴力作為頭等大事。

「我們為亞裔社區的老年人和家庭提供了25年的服務，從未經歷過這種程度的恐懼和焦慮。」松柏之家董事會主席李宗保說，本月白人遊民扎榮茨(Steven Zajonc)在一天內接連攻擊了七名亞裔女性，更使亞裔社區人心惶惶。

此外，逾半數受訪耆老無法自如使用網路，此問題在耆老預約接種新冠疫苗時尤為突出，亞美聯盟耆老工作組還提出優先耆老的政策建議，包括打擊反亞裔暴力，提供食物、老人中心社會服務項目的直接服務，解決心理健康 和社會孤立問題。

亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，亞裔耆老是紐約市增長最快的老齡人口之一，尤其是在社區與伴隨新冠大流行產生的破壞性做鬥爭時，支持和保護他們的基礎設施卻少得驚人；由於資金不足、人員短缺，社區耆老服務組織捉襟見肘。

亞裔耆老因英語語言障礙常常被排除在政府幫扶計畫和心理健康服務之外，數據顯示，超過68%的亞裔耆老需要英語翻譯服務，近90%受訪耆老使用紅藍卡 、白卡，但由於語言障礙難以接受醫療護理。

「亞裔社區急需幫助，期待市府與聯盟繼續合作，擴大亞裔耆老應得的服務支持。」姚久安說。