霍楚不斷延期執行養老院定員低限 維權組織憂

霍楚不斷延期執行養老院定員低限，維權組織擔憂，人員仍短缺。（美聯社）

為解決養老院 在疫情期間的積弊和人手不足問題，紐約州 議會去年5月通過法案，對養老院的定員規定了低限，定今年1月1日實施。但州長霍楚(Kathy Hochul)去年12月30日下令延長30天執行，此後又多次簽署推遲實施的行政令，現實施日已延至3月底。

推遲實施是為了給養老院留下更多的時間以補充人員，第一次延期時正值Omicron變種爆發，紐約州進入緊急狀態、健保 人員極度短缺、染疫人數再攀高峰，都加劇了健保系統的人員短缺問題。

州議會的法律規定，養老院必須有足夠的員工，保證每天為每個人提供平均三個半小時的醫療看護服務。研究顯示，養老院的護理人員多，可提高服務質量和降低死亡率。因此，養老院遵守配齊人員的規定，符合維權組織和工會的期盼。

健保與養老院工會表示，他們一直要求州議會以立法手段來增加養老院的員工，養老院的服務必須要達標，以符合耆老及其家人、看護人員以及納稅人的期待，養老院早就應當改革，沒有理由三番五次地推遲。

州長辦公室沒有說明霍楚還要將實施日延長多久，但州衛生廳表示，他們強烈建議養老院遵照新的要求配備人員，不過如果不遵守也不算違法。

養老院的綜合改革方案是前州長葛謨去年的預算計畫提出的，其中規定養老院的盈利不得超過5%，對資金的分配也做出了限制。養老院如不遵守或是盈利太多，則需將資金交還給州府，以設立一個基金，根據各養老院的表現重新分配。

養老院去年12月將州衛生廳告上聯邦法院，認為規定盈利高限違憲。

養老院的經營方表示，由於勞工短缺，他們無法滿足州議會的要求，招募不到也留不住足夠的員工，葛謨政府的報告去年8月已提出了擔憂。

州健保機構聯合會會長漢斯(Stephen Hanse)說，「許多經營者都說，如果有一車的護工來到養老院門前，會被立刻搶光。現在是2022年，我們卻仍要堅持實行前朝政府不切實際的政策。」