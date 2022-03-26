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紐約客談／新生代華裔 需增強公民維權意識

紐約客談

仇亞犯罪的現象形成，不僅僅只因司法、政策、心理等社會漏洞單方面導致，亞裔和華裔群體欠缺的公民和維權意識，也在疫情趨緩卻仇恨不減的緊張氛圍中暴露無遺。

距離2021年亞特蘭大槍聲響起已一年，我們所聞所見更多的是群體性「情緒」而鮮少有共識型「建議」。情緒所引發的遊行示威抗議非常容易獲得關注，但長此以往注意力也有其期限，情緒會逐漸走向麻木，博得的同情也會在各式的不幸消息中分散。

於是，再多的憤懣也填不平犯罪的慾壑，距離疫期第一位仇亞犯罪受害者遇難已幾許，可惜人人自危的趨勢只是變得愈發凸現。

州長上周召集的仇亞犯罪會議聚集了全州所有活躍的社區領袖，但從目前流出的會議紀要來看，她聽到最多的話是「我們希望您關注」而不是「我們希望您改良」。稍有意識的幾位領袖將重點放在保釋法改革，但這項牽扯無數利益團體的議案，究竟怎麼改無人置喙，只有華埠新上任的中華公所主席給出了具體的改良步驟，包含取證改革、強制出庭罰單、法官自由裁定權等細節，考慮到了警方、檢方、財務、公民等各方利益，比較能夠被立法者聽取接受。

這位38歲的主席應是在座最年輕的華社領袖，也是目前緊缺的既懂華社關切又能平衡當局者利益的存在。然而如今族裔危難中，「情緒分子」太多，「意見分子」太少。華人「唯分數論」思維弊端凸顯，聰明的頭腦懂得賺錢，卻很難在民族大義面前說幾句有建設性的公民論斷。如果未來華人能夠從小引導新一代關注社區生態、公共政策，培養公民教育、維權意識的話，想必我們不會再是他人需要選票時才會考慮的可有可無的存在。

（紐約客談，每周二至周六見報）

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