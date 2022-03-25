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紐約市亞裔人口10年來劇增 外國出生者中國第二多

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市出生於外國的移民，華裔為第二多，圖為2022農曆新年的曼哈頓華埠街頭。(Getty Images)
紐約市出生於外國的移民，華裔為第二多，圖為2022農曆新年的曼哈頓華埠街頭。(Getty Images)

紐約市移民事務辦公室(MOIA)24日發布年度報告，表示在過去十年間，紐約市的亞裔人口成長居所有族裔首位，增加了33.6%；在外國出生的新移民中，來自中國的人數為第二多；市長亞當斯(Eric Adams)則表示，市府將積極協助移民獲取資源，使紐約市成為一個充滿接納、包容和理解的城市。

該報告提供紐約市移民人口的最新數據，表示全市超過300萬移民人口，已占全市總人口的40%，約60%的人口為移民或移民第二代，使用超過200種語言；報告顯示，在過去十年間全市人口增長8%，其中亞裔人口成長最快，為所有族裔首位，達33.6%；拉美裔以增加6.6%居次；非洲裔和白人人口有所減少，分別下降了4.5%和0.1%。

出生於外國的移民人口，來自多明尼加共和國的移民最多，在2020年居住在紐約市的人口數量為42萬1920人；中國移民則是位居第二，為32萬900人，在過去十年間成長了7.3%。

報告指出，中文國語(普通話)和廣東話是紐約市外國出生居民使用的第二主要語言，有16.1%的外國出生移民都使用中文；除了英文外的第一主要語言則是西班牙語，有高達39.4%的外國出生移民使用。

目前紐約市總人口中，有63.6%為在美出生公民；36.4%為移民，其中有21.5%的歸化公民，其餘14.9%則包括綠卡以及其他居留身分。

亞當斯表示，紐約市是全球最多元化的城市之一，在後疫情時代，必須確保移民社區獲取可用的所有資源。

他說，市府仍有許多工作要做，以打破邊緣化和忽略移民社區的制度，「我們將繼續成為一個充滿接納、包容和理解的城市，來協助那些以紐約市為家的移民。」

市長移民事務辦公室表示，由於2020年疫情爆發，市府的移民相關工作也遇到挑戰，不過在2021年疫苗普及後，該辦公室也將繼續透過外展、資源拓展及社區力量為移民服務，從疫情相關資源，到選民登記及投票，還有移民政策等，為移民人口提供服務。

移民 紐約市 疫情

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