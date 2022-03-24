華埠尼克村賣豪華建商？居民反對…憂遭逼遷、租金大漲

華埠尼克村居民23日集會示威，呼籲DHCR停止將房子賣給豪華建商。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 公寓樓群尼克村(Knickerbocker Village)數十名華裔及低收入 居民23日舉行集會，呼籲州住房和社區重建廳(NYS Division of Housing and Community Renewal，簡稱DHCR)廳長維諾斯卡斯(RuthAnne Visnauskas)停止將房產轉讓給豪華建商L&M Development Partners，擔心開發商的接管會導致現有租戶遭逼遷。

影音來源：記者張晨

1933年，紐約地產大亨弗雷德弗蘭奇(Fred French)動工建造了這個平價公寓樓群，這是美國第一個通過國會授權的重建金融公司(Reconstruction Finance Corporation)貸款獲得聯邦資金的公寓樓群。

弗蘭奇在20世紀70年代賣掉了這片建築群，之後又轉手給了幾位業主，直到2002年，目前的所有者Cherry Green Property Corp申請退出該州的第四條(Article IV)計畫，並受到了DHCR批准。

根據第四條規定，尼克村所屬州第四條規定之下，那麼DHCR就必須要簽署出售協議。但申請退出被批准沒多久，法院便重新裁定，DHCR無法律權力允許尼克村退出，而且尼克村必須永遠留在第四條中。

該樓群擁有1590套公寓單位，12棟13層的磚砌建築，處於曼哈頓華埠，華裔居民近八成；租戶們現在擔心，L+M將試圖「繞過第四條」的具體規定，讓高端租戶取代低收入租戶，從而一步步削若社區可負擔房的能力。

尼克村租戶關切組織(Concerned Tenants of Knickerbocker Village)一直在帶頭反對這筆交易，並從今年1月開始頻繁活動。

集會組織者之一托雷斯(Isabel Reyna Torres)表示，DHCR今年已經向租戶施壓，要求他們接受L&M的出售協定；並告訴租戶，如果他們不接受交易，租金 將「面臨大幅上漲」。

托雷斯曾是大樓租戶協會的聯合主席，她說，L&M公司的收購和資產管理代表柯利(Peter Curley)在1月還告訴她，如果不能完成交易，租金將「在兩年內上漲24%」。

托雷斯在2月挨家挨戶去探訪住戶情況時，發現很多人「對發生的事情知之甚少，甚至一無所知，這里大約80%的居民是華人，有些人感到害怕。」她說，「而另一些人認為他們什麼都做不了。 」

第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)表示，他的理解是，大樓的租戶協會實際上已經「簽署了一份協議」，大致同意了這筆交易；「但我認為這還沒有最終敲定，我不相信L&M這個老闆。」

馬泰、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、眾議員牛毓琳也聯名給L&M的代表致信，指出去年12月為租戶舉行的兩場信息聽證會不夠透明，一部分原因性質抽象，不夠具體易懂，使租戶無法取證，只能聽信其一面之辭，另一部分原因則為語言障礙。

尼克村的租戶也越來越意識到這一具有歷史意義的開發項目即將被出售，並顯現了強硬的抵制態度，在過去幾周內，超過800名居民聯名請願反對。

托雷斯說，「我希望，我們的請願活動能給租戶們帶來一絲希望，讓他們相信我們能頂住大開發商的壓力。」