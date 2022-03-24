共和黨國會議員 促取消疫苗強制令

共和黨人呼籲州長霍楚取消強制必要行業員工接種新冠疫苗的要求。(州長辦公室提供)

紐約州 共和黨國會議員23日致函呼籲州長霍楚 (Kathy Hochul)取消必要行業員工接種新冠疫苗 的強制令，防止某些行業出現員工短缺和不必要的解雇現象，尤其是公用事業和醫療機構。

紐約上州國會眾議員坦尼 (Claudia Tenney)在給霍楚的信中寫道，紐約州不應繼續實施新冠疫苗強制令，州府應該幫助那些因疫苗接種要求而失業的人，獲得新的就業機會或返回原工作崗位。

坦尼起草的這封信由共和黨國會議員史提法尼克(Elise Stefanik)、加巴里諾(Andrew Garbarino)、雅各(Chris Jacobs)、共和黨州長參選人李修頓 (Lee Zeldin)，以及16名州議員共同簽署。

這些議員的基本觀點是：任何人都不應因為個人的醫療決定而失去工作、收入，以及獲得服務的機會；

他們擔心電力公司以及醫療設施和養老院人手不足；信中說，電力和醫保服務的中斷不僅是不方便，也是生死攸關的大事，紐約州必須立即採取行動保護「必要員工」，確保社區的公用事業和各種服務不受干擾。

2021年8月，時任州長葛謨(Andrew Cuomo)宣布，所有醫護人員都必須接種新冠疫苗，否則將被解雇；霍楚接任州長後繼續執行法令，數千名紐約醫護人員因未能接種疫苗而失去工作；去年12月，霍楚不得不召集國民兵幫助解決醫院人員短缺的問題。

不過，代表養老院行業聯盟的克萊因(James Clyne)說，這些立法者給霍楚寫信是找錯了對象，因為去年9月，拜登政府也對全美醫護人員實施了疫苗強制令，而州府和醫療行業必須遵守聯邦政府的規定；克萊因還指出，因為醫護行業提出申訴，霍楚已經取消了要求醫護人員接種疫苗補強針的命令。