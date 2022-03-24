我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏戰爭終結全球化：美、墨、巴西、東南亞受惠

俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀

共和黨國會議員 促取消疫苗強制令

記者胡聲橋／紐約報導
共和黨人呼籲州長霍楚取消強制必要行業員工接種新冠疫苗的要求。(州長辦公室提供)
共和黨人呼籲州長霍楚取消強制必要行業員工接種新冠疫苗的要求。(州長辦公室提供)

紐約州共和黨國會議員23日致函呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)取消必要行業員工接種新冠疫苗的強制令，防止某些行業出現員工短缺和不必要的解雇現象，尤其是公用事業和醫療機構。

紐約上州國會眾議員坦尼 (Claudia Tenney)在給霍楚的信中寫道，紐約州不應繼續實施新冠疫苗強制令，州府應該幫助那些因疫苗接種要求而失業的人，獲得新的就業機會或返回原工作崗位。

坦尼起草的這封信由共和黨國會議員史提法尼克(Elise Stefanik)、加巴里諾(Andrew Garbarino)、雅各(Chris Jacobs)、共和黨州長參選人李修頓 (Lee Zeldin)，以及16名州議員共同簽署。

這些議員的基本觀點是：任何人都不應因為個人的醫療決定而失去工作、收入，以及獲得服務的機會；

他們擔心電力公司以及醫療設施和養老院人手不足；信中說，電力和醫保服務的中斷不僅是不方便，也是生死攸關的大事，紐約州必須立即採取行動保護「必要員工」，確保社區的公用事業和各種服務不受干擾。

2021年8月，時任州長葛謨(Andrew Cuomo)宣布，所有醫護人員都必須接種新冠疫苗，否則將被解雇；霍楚接任州長後繼續執行法令，數千名紐約醫護人員因未能接種疫苗而失去工作；去年12月，霍楚不得不召集國民兵幫助解決醫院人員短缺的問題。

不過，代表養老院行業聯盟的克萊因(James Clyne)說，這些立法者給霍楚寫信是找錯了對象，因為去年9月，拜登政府也對全美醫護人員實施了疫苗強制令，而州府和醫療行業必須遵守聯邦政府的規定；克萊因還指出，因為醫護行業提出申訴，霍楚已經取消了要求醫護人員接種疫苗補強針的命令。

疫苗 霍楚 紐約州

上一則

BA.2變種傳播快 占紐約新增病例52%

下一則

霍楚改革保釋金 兩面不討好…列計畫收緊 又說與犯罪無關

延伸閱讀

陳時中證實採購Novavax疫苗200萬劑 認外賓分流沒做好

陳時中證實採購Novavax疫苗200萬劑 認外賓分流沒做好
莫德納嬰幼兒用2劑疫苗 臨床試驗效果佳

莫德納嬰幼兒用2劑疫苗 臨床試驗效果佳
新聞評論／共和黨盤算期中選舉 把傑克森大法官打成「激左」

新聞評論／共和黨盤算期中選舉 把傑克森大法官打成「激左」
聯邦沒錢買第4劑疫苗 無保民眾檢測治療也不再受理

聯邦沒錢買第4劑疫苗 無保民眾檢測治療也不再受理
共和黨質疑輕縱罪犯？傑克森大法官允尊重先例

共和黨質疑輕縱罪犯？傑克森大法官允尊重先例

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛市中心17日凌晨突發大火，圖為火災過後。記者何卓賢／攝影

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

2022-03-17 13:40
被押至檢方的嫌犯張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

2022-03-16 09:32
被警員押送出警局的張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

2022-03-17 02:30
初女士的車被盜後，警察到她家中進行調查，並追蹤到汽車的信號。(初女士提供)

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

2022-03-22 12:11
香港遊客在曼哈頓中城酒店遭槍擊搶劫，手戴百萬級腕錶。(取自谷歌地圖)

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

2022-03-19 15:50
新冠Omicron亞種病毒BA.2傳播快速，CDC表示，該變種在紐約州和新澤西的新增感染病例已占約四成。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

2022-03-17 07:12

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高