我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏戰爭終結全球化：美、墨、巴西、東南亞受惠

俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀

家長有心魔 紐約市公立小學接種站冷清

記者張心／紐約報導
市教育局本周起在全市公立小學設立疫苗接種站，但推行三天來收效甚微。(取自市教育總監班克斯推特)
市教育局本周起在全市公立小學設立疫苗接種站，但推行三天來收效甚微。(取自市教育總監班克斯推特)

教育局本周一(21日)起在全市公立小學設立新冠疫苗接種站，但推行三天來收效甚微，總共吸引接種學生不足百人，使全市五歲至11歲兒童疫苗推廣工作陷入僵局。

紐約市作為全美成年人疫苗接種率最高的城市之一，有超過87%的成人和79%的13歲至17歲青少年已完全接種疫苗，但五歲至11歲兒童疫苗接種率卻不到45%。根據市府數據，在五歲至17歲兒童和青少年區間，亞裔疫苗完全接種率高達99%，位列所有族裔之首；西語裔第二，達54%；非裔第三，為43%；白人最低，不足40%。

「我百分百反對我的孩子接種疫苗，因為就算我打了兩劑疫苗，還是不幸中招兩次，說實話，我對疫苗的有效性感到懷疑。」家長梅爾維爾(Andrew Melville)對紐約時報表示，他的女兒在布朗士公立69小學就讀四年級，該校已有22%的學生完全接種了疫苗，但堅決反對兒童疫苗接種的家長不在少數。

市府認為，家長的疫苗抵制情緒是紐約市100萬公校學生疫苗接種率明顯落後於成年人的原因之一；市教育局從本周起，在除曼哈頓以外(該區學生疫苗接種率最高)的四大區設立了公立小學疫苗接種站，此項為期一周的接種站點，每周在不同的20所公立小學提供疫苗服務。

不過根據市教育局統計，共有75名學生在此次推出的接種站打疫苗，與預期相距甚遠。「雖然這個活動可以使孩子們更容易接觸到接種站，但是還不足以說服那些對疫苗有顧慮的人真正行動。」市立大學流行病專家納什博士(Dr. Denis Nash)表示，接種站普及對於提升兒童疫苗接種率的作用有限，破除家長的心理障礙才更有效。

有專家認為，提高疫苗接種率的最好方式就是強制接種，這使得新上任的市衛生局新局長瓦桑(Ashwin Vasan)開始思考新的舉措，「五歲至11歲兒童接種率實在太低，我們會權衡是否強制兒童接種疫苗。」

疫苗 教育局 紐約市

上一則

時裝之都回歸 亞當斯羅倫走秀

下一則

華埠尼克村賣豪華建商？居民反對…憂遭逼遷、租金大漲

延伸閱讀

陳時中證實採購Novavax疫苗200萬劑 認外賓分流沒做好

陳時中證實採購Novavax疫苗200萬劑 認外賓分流沒做好
莫德納嬰幼兒用2劑疫苗 臨床試驗效果佳

莫德納嬰幼兒用2劑疫苗 臨床試驗效果佳
前麻州交通廳長 將任紐約市捷運局長

前麻州交通廳長 將任紐約市捷運局長
聯邦沒錢買第4劑疫苗 無保民眾檢測治療也不再受理

聯邦沒錢買第4劑疫苗 無保民眾檢測治療也不再受理
疫苗合約爭議 德州哈里斯縣長辯「經得起檢視」

疫苗合約爭議 德州哈里斯縣長辯「經得起檢視」

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛市中心17日凌晨突發大火，圖為火災過後。記者何卓賢／攝影

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

2022-03-17 13:40
被押至檢方的嫌犯張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

2022-03-16 09:32
被警員押送出警局的張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

2022-03-17 02:30
初女士的車被盜後，警察到她家中進行調查，並追蹤到汽車的信號。(初女士提供)

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

2022-03-22 12:11
香港遊客在曼哈頓中城酒店遭槍擊搶劫，手戴百萬級腕錶。(取自谷歌地圖)

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

2022-03-19 15:50
新冠Omicron亞種病毒BA.2傳播快速，CDC表示，該變種在紐約州和新澤西的新增感染病例已占約四成。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

2022-03-17 07:12

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高