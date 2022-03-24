家長有心魔 紐約市公立小學接種站冷清

市教育局本周起在全市公立小學設立疫苗接種站，但推行三天來收效甚微。(取自市教育總監班克斯推特)

市教育局 本周一(21日)起在全市公立小學設立新冠疫苗 接種站，但推行三天來收效甚微，總共吸引接種學生不足百人，使全市五歲至11歲兒童疫苗推廣工作陷入僵局。

紐約市 作為全美成年人疫苗接種率最高的城市之一，有超過87%的成人和79%的13歲至17歲青少年已完全接種疫苗，但五歲至11歲兒童疫苗接種率卻不到45%。根據市府數據，在五歲至17歲兒童和青少年區間，亞裔疫苗完全接種率高達99%，位列所有族裔之首；西語裔第二，達54%；非裔第三，為43%；白人最低，不足40%。

「我百分百反對我的孩子接種疫苗，因為就算我打了兩劑疫苗，還是不幸中招兩次，說實話，我對疫苗的有效性感到懷疑。」家長梅爾維爾(Andrew Melville)對紐約時報表示，他的女兒在布朗士公立69小學就讀四年級，該校已有22%的學生完全接種了疫苗，但堅決反對兒童疫苗接種的家長不在少數。

市府認為，家長的疫苗抵制情緒是紐約市100萬公校學生疫苗接種率明顯落後於成年人的原因之一；市教育局從本周起，在除曼哈頓以外(該區學生疫苗接種率最高)的四大區設立了公立小學疫苗接種站，此項為期一周的接種站點，每周在不同的20所公立小學提供疫苗服務。

不過根據市教育局統計，共有75名學生在此次推出的接種站打疫苗，與預期相距甚遠。「雖然這個活動可以使孩子們更容易接觸到接種站，但是還不足以說服那些對疫苗有顧慮的人真正行動。」市立大學流行病專家納什博士(Dr. Denis Nash)表示，接種站普及對於提升兒童疫苗接種率的作用有限，破除家長的心理障礙才更有效。

有專家認為，提高疫苗接種率的最好方式就是強制接種，這使得新上任的市衛生局新局長瓦桑(Ashwin Vasan)開始思考新的舉措，「五歲至11歲兒童接種率實在太低，我們會權衡是否強制兒童接種疫苗。」