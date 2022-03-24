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BA.2變種傳播快 占紐約新增病例52%

記者顏嘉瑩／紐約報導
新冠Omicron變種病毒的亞種病毒BA.2傳播快速，目前已占紐約地區新增感染病例的52%。(記者顏嘉瑩／攝影)
新冠Omicron變種病毒的亞種病毒BA.2傳播快速，目前已占紐約地區新增感染病例的52%。(記者顏嘉瑩／攝影)

新冠Omicron變種病毒的亞變種BA.2傳播快速，目前已占紐約地區新增感染病例的半數以上，達到52%，相較於一周前的39%增加不少；不過由於住院率及死亡率數據仍持續下降，加上疫苗接種普及，當局預估將不會出現另一波疫情高峰，對於各項限制也陸續解禁。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)發布的數據，變種病毒BA.2為目前紐約地區主要感染病毒，較一周前發布的數據39%呈明顯成長；事實上該病毒在全美感染數據也有上升，一周前占全美新增感染病率約為25%，目前則上升至35%。

該變種病毒的傳播快速，專家表示，將在短時間內超過原型Omicron變種病毒，成為全美的主導變種病毒；雖然目前仍沒有數據表明變種病毒BA.2對疫苗具有更強的抗藥性，或將出現更嚴重的症狀；根據世衛組織(WHO)的掌握，BA.2比之前的菌株在「本質上更容易傳播」；專家說，目前該變種病毒仍未出現「拉警報」的狀態。

州長霍楚(Kathy Hochul)23日表示，全州七天平均陽性率較上周上升了17.5%，兩周前則是25.2%，雖然乍看之下數字增加不少，但實際比較並未上升太多；細看數字，上周每10萬人中新增確診病例為9.7例，兩周前為9.1例；紐約市的情況也差不多。

儘管全州滾動陽性率在變種病毒BA.2的影響下，出現了自2月底以來的最高水平，但仍略低於2%、紐約市的平均滾動陽性率則是1.4%。

根據州府23日公布數據，全州日新增病例為3875例，有933人染疫住院，死亡七人；紐約市最新數據，日新增病例683例，住院15例，死亡六人。

專家表示，雖然變種病毒BA.2可能在全球其他地區引發更嚴重的疫情，但主要原因可能與疫苗接種率較低有關。

變種病毒 紐約市 疫苗

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