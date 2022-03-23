公校教學質量下滑 陳慧華籲增特許學校

新冠疫情爆發以來兩年內，紐約市特許學校的入學率增加不少。(美聯社)

紐約同源會創會會長陳慧華日前在「紐約郵報」發表文章，隨著公校 教學質量下滑，而特許學校學生成績優越，愈來愈多亞裔 家庭希望將孩子送到特許學校；然而州府對特許學校擴張上限的規定，導致名額供不應求，希望能改變該政策讓更多學生入讀。

陳慧華表示，特許學校被看作是非洲裔、西語裔學校的「教育生命線」並不是新鮮事，但隨著公校的教學質量大不如前，特別在疫情下難以轉換學習環境同時保證質量，特許學校逐漸引起亞裔家庭的關注。

她以布碌崙(布魯克林)南區班森賀的特許學校成功學院(Success Academy)為例，該校學生在數學及語言學的精通率達100%和93%，而以擁有廣受歡迎資優班 課程的Brooklyn School of Inquiry學校，兩個科目的精通率也只有88%及82%，在去年市府取消資優班的情況下，恐將再影響成績。

根據統計，亞裔學生在特許學校的入學率開始激增，成功學院在班森賀的分校從2018年至2021年上升46%，在聯合廣場(Union Square)的分校，則增加了52%。

不過礙於政策，特許學校提供名額不足，像是成功學院也只錄取幼兒園至四年級學生，再加上很多亞裔家庭父母需要工作，無法選擇離家太遠的學校，選擇更加有限。

陳慧華表示，州府甚至對紐約市特許學校的擴張有上限，需由州長霍楚(Kathy Hochul)及州議會取消規定，才能建造更多特許學校，加開更多招生名額。

她指出，幾乎所有的共和黨民選官員、或正在參選的人都支持取消擴張上限，只有少數「勇敢」的民主黨人有相同意願，這令特許學校議題牽扯入黨派選舉的紛爭中。

陳慧華呼籲亞裔家長在11月普選投票時，應慎重考量，衡量參選人政綱並決定是否給予支持。