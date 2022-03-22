不到1分鐘…家門前未熄火 長島華女愛車秒沒

初女士的車被盜後，警察到她家中進行調查，並追蹤到汽車的信號。(初女士提供)

家住長島 大頸的華女初貝卡，日前在家門口不到一分鐘的時間內，愛車奧迪(Audi)S7就被竊賊閃電偷走。報警後，當警方根據汽車 公司提供的信息，當晚跟蹤到這輛車發出的信號，但已在新澤西紐瓦克港口的集裝箱裡；截至21日仍無下落。

據初女士21日介紹，上周三(16日)下午3時40分許，她外出回家，準備接孩子去上鋼琴課；她把奧迪S7停在自家門前半圓形的車道上，停車處距離正門只有幾米的距離；因為覺得接上孩子就要接著開車，所以她在車沒有熄火的狀態下，就下車進了家門；當她幫孩子拿上樂譜，再走出門外，前後不到一分鐘，就發現奧迪車不見了。

初女士馬上意識到汽車被盜，車上的包裡還有她的各種證件、信用卡和一個iPad，她立刻報警。警察 向初女士索要奧迪公司提供的車輛跟蹤信息，並問初女士車上有何財物，初女士這才意識到iPad可以追蹤，當她用手機跟蹤iPad時，發現iPad行駛在I-495高速公路(長島快速路)上。

警方根據初女士提供的線索，對車輛進行追蹤；過程中涉及從納蘇郡(Nassau County)警方到紐約市警方再到新澤西州警方的交接，中間需要一些時間，而且警方只能在信號靜止下來以後，才能找到車輛的確切位置。

初女士的一位鄰居，當天下午在住處附近看到了初女士的奧迪S7，當時還看到有人從奧迪S7上拿東西到另一輛車上，因為覺得可疑，這位鄰居用行車記錄儀拍下了視頻。

當晚11時，初女士接到了新州紐瓦克市警方的電話，告知已鎖定了奧迪S7的位置，就在紐瓦克某處一堆集裝箱裡面，希望很快能找到車，這讓初女士夫婦看到了找回愛車的希望。但大約一個小時候後，紐瓦克警方打來電話，問有沒有備用車鑰匙；初女士夫婦馬上開車趕到了紐瓦克，準備用鑰匙尋找車輛的確切位置。但這時警察發現，原本靜止的汽車信號又開始移動，而且無法再度確切找到汽車發出的信號。

警方向初女士解釋，被盜車輛被開到紐瓦克銷贓，她的奧迪S7不是第一輛，很有可能遭遇了一個盜車團夥，有人早就盯上了她的車，一有機會便下手，而且很快對車進行了「處理」，到21日，警方仍沒有奧迪S7的進一步消息。

當晚到紐瓦克後，初女士發現，警察跟蹤的汽車信號和她的iPad發出的信號，已經不在同一地點，但她的iPad也在紐瓦克；她很快將iPad標識為失竊(mark as lost)，讓盜車賊無法使用iPad，直到21日，仍能看到iPad的位置。

丟車事件讓初女士感到非常沮喪，她說得到的教訓就是：離開汽車，就一定要熄火，無論時間有多短；還有，千萬不要把車鑰匙放在車裡，更不能把孩子放在車裡，否則可能釀成大禍。

長島最近盜車案件猖獗，據報導，上周四(17日)和周五(18日)，在48個小時內，長島蘇福克(Suffolk)郡的Hauppauge鎮和St. James鎮，就有12輛車被盜；17日凌晨從4時30分到5時30分一個小時內，Hauppauge鎮就先後有五輛車被盜，這五輛車的車鑰匙都被遺忘在車內；第二天，St. James鎮又有七輛車被盜，這七輛車的車鑰匙也被留在車內。