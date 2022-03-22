霍楚：密切關注BA.2亞變種病毒…傳播較Omicron慢

BA.2亞變種病毒來襲，霍楚表示，州府將嚴密關注疫情走勢，認為目前不必恐慌，預計不會爆發大規模疫情。（州長辦公室提供）

新冠變種病毒Omicron 的亞變種BA.2來襲，紐約州新冠疫情 最近一周小幅升溫，BA.2感染已占全州新增病例的42%；但州長霍楚(Kathy Hochul)21日表示，目前疫情仍處於低位，因此感染率的絕對升幅並不大，BA.2的傳播速度慢於Omicron；她表示，目前住院人數仍然處於極低水平，州府將嚴密關注疫情走勢，從未放鬆防疫，民眾不必恐慌，預計不會爆發大規模疫情。

根據州府數據，全州20日新增病例1099例，單日檢測陽性率1.98%，紐約州的七天平均感染率為每10萬人中10.8人感染，比一周前的每10萬人中8.3人增長30%；但相比年初由Omicron變種病毒引起的疫情高峰仍處於極低水平，當時為每10萬人中400人感染；同時，全州七天平均陽性率也創下2月底以來新高，但仍低於2%，紐約市則為1.4%。

另外，新冠住院人數仍然處於極低水平，目前為901人，與去年夏天疫情低點的數字相當，住院人員中有55%是因為非新冠原因住院；新增死亡僅六人。

霍楚表示，總體而言，目前的疫情形勢仍遠好於年初疫情高峰時期，州府將密切關注疫情走勢，「對於防疫準備，我們從未鬆懈，也從未慶祝疫情結束；我們將繼續適應新形勢，並繼續推動疫後重啟；我們已經學到很多，知道如何處理疫情，現在我們也不想危言聳聽；我們不必對此過於恐慌，將繼續關注疫情數字。」

根據州衛生廳實驗室的數據，自今年以來，99.5%的新增病例感染的都是Omicron變種病毒；目前，BA.2亞變種病毒感染者已經占全州新增病例的42%，這種傳播速度比Omicron變種病毒較慢；同時，目前尚不清楚BA.2變種病毒是否更容易導致重症或更具疫苗耐藥性；州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)表示，BA.2雖然可能導致疫情反彈，但預計不會爆發大規模疫情。

在紐約市，BA.2亞變種病毒已經導致七天平均新增病例增至610例，比前一周增長近10%；其中，曼哈頓的傳染率增長最快，上個月增長10%，上周曼哈頓每1000人中就有一例病例。

同時州衛生廳21日發起宣傳活動，鼓勵5至11歲兒童接種新冠疫苗；根據州府數據，全州5至11歲兒童中，目前只有41.7%至少接種一針，完全接種的只有34.9%，紐約市兒童的完全接種率也不到一半；市府將在全市範圍內新增20個兒童接種點，但未公開地點，將由相關公校的校長告知家長前去接種。