我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

霍楚：密切關注BA.2亞變種病毒…傳播較Omicron慢

記者和釗宇／紐約報導
BA.2亞變種病毒來襲，霍楚表示，州府將嚴密關注疫情走勢，認為目前不必恐慌，預計不會爆發大規模疫情。（州長辦公室提供）
BA.2亞變種病毒來襲，霍楚表示，州府將嚴密關注疫情走勢，認為目前不必恐慌，預計不會爆發大規模疫情。（州長辦公室提供）

新冠變種病毒Omicron的亞變種BA.2來襲，紐約州新冠疫情最近一周小幅升溫，BA.2感染已占全州新增病例的42%；但州長霍楚(Kathy Hochul)21日表示，目前疫情仍處於低位，因此感染率的絕對升幅並不大，BA.2的傳播速度慢於Omicron；她表示，目前住院人數仍然處於極低水平，州府將嚴密關注疫情走勢，從未放鬆防疫，民眾不必恐慌，預計不會爆發大規模疫情。

根據州府數據，全州20日新增病例1099例，單日檢測陽性率1.98%，紐約州的七天平均感染率為每10萬人中10.8人感染，比一周前的每10萬人中8.3人增長30%；但相比年初由Omicron變種病毒引起的疫情高峰仍處於極低水平，當時為每10萬人中400人感染；同時，全州七天平均陽性率也創下2月底以來新高，但仍低於2%，紐約市則為1.4%。

另外，新冠住院人數仍然處於極低水平，目前為901人，與去年夏天疫情低點的數字相當，住院人員中有55%是因為非新冠原因住院；新增死亡僅六人。

霍楚表示，總體而言，目前的疫情形勢仍遠好於年初疫情高峰時期，州府將密切關注疫情走勢，「對於防疫準備，我們從未鬆懈，也從未慶祝疫情結束；我們將繼續適應新形勢，並繼續推動疫後重啟；我們已經學到很多，知道如何處理疫情，現在我們也不想危言聳聽；我們不必對此過於恐慌，將繼續關注疫情數字。」

根據州衛生廳實驗室的數據，自今年以來，99.5%的新增病例感染的都是Omicron變種病毒；目前，BA.2亞變種病毒感染者已經占全州新增病例的42%，這種傳播速度比Omicron變種病毒較慢；同時，目前尚不清楚BA.2變種病毒是否更容易導致重症或更具疫苗耐藥性；州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)表示，BA.2雖然可能導致疫情反彈，但預計不會爆發大規模疫情。

在紐約市，BA.2亞變種病毒已經導致七天平均新增病例增至610例，比前一周增長近10%；其中，曼哈頓的傳染率增長最快，上個月增長10%，上周曼哈頓每1000人中就有一例病例。

同時州衛生廳21日發起宣傳活動，鼓勵5至11歲兒童接種新冠疫苗；根據州府數據，全州5至11歲兒童中，目前只有41.7%至少接種一針，完全接種的只有34.9%，紐約市兒童的完全接種率也不到一半；市府將在全市範圍內新增20個兒童接種點，但未公開地點，將由相關公校的校長告知家長前去接種。

BA.2亞變種病毒來襲，霍楚表示，州府將嚴密關注疫情走勢，認為目前不必恐慌，預計...
BA.2亞變種病毒來襲，霍楚表示，州府將嚴密關注疫情走勢，認為目前不必恐慌，預計不會爆發大規模疫情。（州長辦公室提供）
BA.2亞變種病毒來襲，霍楚表示，州府將嚴密關注疫情走勢，認為目前不必恐慌，預計...
BA.2亞變種病毒來襲，霍楚表示，州府將嚴密關注疫情走勢，認為目前不必恐慌，預計不會爆發大規模疫情。（州長辦公室提供）

疫情 變種病毒 Omicron

上一則

88歲亞裔老人 法拉盛車禍亡

下一則

消防局引進機器狗 協助救援

延伸閱讀

紐約州BA.2變種病毒已占四成 霍楚：嚴密關注 不必恐慌

紐約州BA.2變種病毒已占四成 霍楚：嚴密關注 不必恐慌

紐約市3成新病例為BA.2 全州染疫死亡近7萬人

紐約市3成新病例為BA.2 全州染疫死亡近7萬人
最快4月有新疫情？公衛署長：抗BA.2做好準備 不須恐慌

最快4月有新疫情？公衛署長：抗BA.2做好準備 不須恐慌
制裁俄羅斯 紐森促加州15億退休基金撤資

制裁俄羅斯 紐森促加州15億退休基金撤資
紐約市新增確診 BA.2變種病毒占3成 紐約州病歿近7萬人

紐約市新增確診 BA.2變種病毒占3成 紐約州病歿近7萬人

熱門新聞

被押至檢方的嫌犯張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

2022-03-16 09:32
紐約皇后區法拉盛市中心17日凌晨突發大火，圖為火災過後。記者何卓賢／攝影

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

2022-03-17 13:40
被警員押送出警局的張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

2022-03-17 02:30
紐約州一亞裔女子無故遭一男子拳打腳踢。(NBC視頻截圖)

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

2022-03-14 19:32
香港遊客在曼哈頓中城酒店遭槍擊搶劫，手戴百萬級腕錶。(取自谷歌地圖)

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

2022-03-19 15:50
妻子的雙手、頭部嚴重被刺傷。(趙善枝提供)

妻兒遭入室攻擊受傷 一家生活陷困境 華男求助

2022-03-16 07:00

超人氣

更多 >
東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大
東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀
部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價
東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭

東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...