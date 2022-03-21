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雷克島監獄問題多 新任市懲教局長挑戰大

編譯周芳苑／綜合20日電
位於皇后區的雷克島監獄，自年初以來已有三名囚犯死亡。(美聯社)
位於皇后區的雷克島監獄，自年初以來已有三名囚犯死亡。(美聯社)

雷克島監獄(Rikers Island Jail)近來頻頻躍登頭條新聞，今年以來已有三名囚犯死亡，其中兩人死於24小時之內；福斯新聞頻道(FOX)記者日前實地走訪，與新上任的市懲教局(Department of Correction, DOC)局長莫利納(Louis Molina)訪談，透視這座臭名昭彰監獄的重重問題。

雷克島監獄園區有八所監獄，福斯記者這次走訪RNDC監獄。莫利納是懲教局首位西語裔局長，該機構長期以來存在暴力、腐敗、管理不善和人手不足，他先前在世界各地的高階執法、軍事和懲戒崗位上力行變革，如今又面臨相關單位無法解決的長期問題。身為美國海軍陸戰隊退伍軍人，莫利納將眼前重任視為個人使命。

莫利納在布朗士區長大，曾有家人是暴力犯罪受害者、也有家人觸法甚至入獄，承擔目前工作對他非常重要。

莫利納認為，確保工作人員、懲教人員和5600多名服刑人安全是第一要務，他驚訝發現預防幫派暴力等基本安全措施未被遵守，於是馬上改變幫派受刑人同住一單位的政策，將所有幫派居住單位重新混合、平衡。

莫利納也發現其他安全措施未落實，例如搜查囚犯和住房區武器和違禁品，一些拘留者打破窗戶取用玻璃碎片磨製刀具，造成割傷案頻發；改革後，今年對穿制服工作人員的襲擊減少25%、對其他工作人員襲擊減少45%。

莫利納最近進行兩天搜查，發現80多件違禁武器、K2和吸毒用具，顯示多年來未採懲教措施。

此外，雷克島疫情期間懲教人員嚴重短缺；莫利納已讓1300多名懲教員重返崗位、減少五所監獄的加班時間，定期八小時輪班。

莫利納並優先進行急迫安全維修如更換無法上鎖的牢房門，將施工中住房門升級。

莫利納認為引入外部方案也很重要，例如計畫教育和社區參與(Program Education And Community Engagement, PEACE)；受刑者遵守規則有資格參加司機教育、園藝等項目，出獄時有工作實力；女子監獄有普通教育 、美容、甚至烹飪等課程。

犯罪率上升、被拘留者人數隨之增加，監獄管理的挑戰也將持續。

監獄 幫派 教育

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