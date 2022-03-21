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反對曼哈頓華埠建監獄 數千人遊行 要求亞當斯信守承諾

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠居民走上街頭，要求市長亞當斯遵守承諾，停止在華埠建造監獄。(記者顏嘉瑩／攝影)
華埠居民走上街頭，要求市長亞當斯遵守承諾，停止在華埠建造監獄。(記者顏嘉瑩／攝影)

為反對在曼哈頓華埠興建城區監獄，「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)和市議員馬泰(Christopher Marte)20日在華埠舉辦遊行，數千名民眾舉著標語，要求市長亞當斯(Eric Adams)信守選舉承諾，停止監獄工程。

數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)

(影音來源：記者顏嘉瑩)

遊行隊伍從窩扶街(Worth St.)出發，經過哥倫布公園後沿著擺也街(Bayard St.)、茂比利街(Mulberry St.)走到堅尼路(Canal St.)，轉進勿街(Mott St.)後再回到窩扶街，進入哥倫布公園；與會者手持「市長亞當斯，停止城區監獄」、「投資居民、不要監獄」等標語牌，表達社區反對的聲音。

數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影)

與會者表示，華埠是華人的家園，市府要在社區建監獄，不能忽略居民的聲音，直到當局願意傾聽社區的聲音，否則將不會停止抗議，未來將不排除採取一系列行動，包括提出聯邦訴訟、在媒體上登廣告、宣傳等，讓當局知道，碰上問題，華埠社區將不再保持沉默。

李卓勳(說話者)指著曼哈頓拘留中心，表示新的城區監獄將建在華埠中心。(記者顏嘉瑩...
李卓勳(說話者)指著曼哈頓拘留中心，表示新的城區監獄將建在華埠中心。(記者顏嘉瑩/攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)

國會眾議員納德勒(Jerry Nadler)到場支持，反對改建曼哈頓拘留中心成為城區監獄；他說，新的城區監獄，並無法解決雷克島監獄擁擠和老舊設施等問題，華埠受到疫情和仇亞犯罪影響，新監獄將會加劇社區挑戰，要求當局聽取社區聲音，並思考其他可解決雷克島監獄的方案。

牛毓琳說，沒有從系統的根本改善問題，新的城區監獄只是移植到華埠的另一個雷克島監獄...
牛毓琳說，沒有從系統的根本改善問題，新的城區監獄只是移植到華埠的另一個雷克島監獄。(記者顏嘉瑩／攝影)
曾偉康表示中華公所將站在抗爭最前線。(記者顏嘉瑩／攝影)
曾偉康表示中華公所將站在抗爭最前線。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約中華公所主席曾偉康說，社區需要的是新住房，以及可對未來有助益的新投資，這些都不包括新監獄；他表示，中華公所及屬下僑團將會繼續站在這場抗爭的最前線，直到當局停止城區監獄的計畫。

數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)

前紐約市長華裔參選人楊安澤(Andrew Yang)的妻子盧艾玲(Evelyn Yang)說，城區監獄計畫過程充滿對華裔社區的歧視，甚至可以說是針對華裔社區的暴力，亞當斯在競選期間也曾公開反對監獄，「現在是時候兌現競選承諾了，透過行動來證明華裔與其他族裔的平等，我們不是市府用來關閉雷克島的代價。」

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)到場支持活動。(記者顏嘉瑩/攝影)
州參議員卡范納(Brian Kavanagh)到場支持活動。(記者顏嘉瑩/攝影)
馬泰呼籲民眾繼續發聲反對城區監獄。(記者顏嘉瑩／攝影)
馬泰呼籲民眾繼續發聲反對城區監獄。(記者顏嘉瑩／攝影)

「沒有從系統的根本改善問題，新的城區監獄只是移植到華埠的另一個雷克島監獄」，州眾議員牛毓琳表示，當局知道問題的所在，也可以透過行動來做出改變，但與其規畫計畫監獄問題，居民卻未看到市府的任何努力，反而放任情況變得更糟；牛毓琳說，妥善的人員訓練、社工服務，以及心理健康服務，才是讓監獄更人道的方法，不是新的城區監獄。

數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影)

市議員馬泰則說，城區監獄並非「板上釘釘」，呼籲民眾繼續發聲並上網參與連署，反對城區監獄，更多資訊可在網站https://www.nubcnyc.com/查詢。

納德勒反對改建曼哈頓拘留中心，成為城區監獄。(記者顏嘉瑩/攝影)
納德勒反對改建曼哈頓拘留中心，成為城區監獄。(記者顏嘉瑩/攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)

根據此前市設計和建築局(DDC)與市長刑事司法辦公室(Mayor's Office of Criminal Justice)等單位表示，曼哈頓拘留中心原計在2月中旬，進行臨時安全通道工程，架設場地圍欄等工作，預計將於5月至明年7月進行拆除，新城區監獄訂於2027年建成。

數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)
數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩／攝影)
盧艾玲要求亞當斯兌現選舉承諾。(記者顏嘉瑩／攝影)
盧艾玲要求亞當斯兌現選舉承諾。(記者顏嘉瑩／攝影)

監獄 華埠 華裔

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