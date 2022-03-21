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紐約華婦容杏春車禍亡 家屬獲7萬元善款

記者胡聲橋／紐約報導
華人社團20日把約7萬元善款交到容杏春丈夫譚雙齊(前排中)手中，右二為林建中。(記者胡聲橋／攝影)
華人社團20日把約7萬元善款交到容杏春丈夫譚雙齊(前排中)手中，右二為林建中。(記者胡聲橋／攝影)

日前遭電單車撞至重傷後身亡的華婦容杏春，其家人20日收到華人社團募集的近7萬元善款；仍沉浸在喪妻之痛的譚雙齊表示，一定要把兒子撫養長大，完成妻子最大的心願。

紐約多個華人社團代表，20日在布碌崙(布魯克林)翠園酒家，把各方積極捐助的善款交到譚雙齊及兒子的手中；一個幸福的家庭遭此變故，大家都希望能幫助他們度過難關，重新振作起來，也會繼續募款。

容杏春和譚雙齊4日在布碌崙班森賀區一個十字路口看到綠燈過馬路時，被一輛從側面飛馳而過的電單車撞翻，譚雙齊受了輕傷，但容杏春倒地後血流不止、昏迷不醒，後雖送醫搶救，仍於8日傷重離世。

美國沖婁同鄉總會主席麥德森和美東江門五邑青年聯合會會長蔡裕明介紹，自容杏春事件發生以來，多個社團聯合發起捐助，得到各界的積極響應，收到了幾十家社團金額不等的捐款約7萬元，集中交給容杏春的家人；在此之前，容杏春的家人也已收到部分個人和社團的捐款，約有7000元。

丈夫譚雙齊說到妻子就要掉眼淚，不過看到那麼多僑胞獻出愛心，他感到很溫暖，由衷感謝華社。譚雙齊在GAL電梯廠做工，他說，公司給他保留了職位，也為他募捐，讓他感到很欣慰；他說，他一定要好好撫養兒子，讓妻子的在天之靈安心。

林氏集團主席、美國廣東僑胞聯合總會總理林建中表示，一方有難、八方支援是華人的美德，華社希望能幫助容杏春的兒子讀完大學、順利走上社會；他還呼籲州府和議會一定要修改電單車法規，避免悲劇再次發生。

華人 布碌崙 布魯克林

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