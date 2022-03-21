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馬桂英兒子抵紐約 送母最後一程 盼父回中國

記者鄭怡嫣／紐約報導
高楊(左一)來美送母親最後一程；左四為孟昭文，左二為高占新。(記者鄭怡嫣／攝影)
高楊(左一)來美送母親最後一程；左四為孟昭文，左二為高占新。(記者鄭怡嫣／攝影)

去年11月底被遊民用石頭重砸頭部昏迷的華裔婦女馬桂英，經搶救88天後於2月22日離世，享年62歲；她的兒子高楊在國會眾議員孟昭文等人幫助下取得美國簽證，從中國來到紐約，送母親最後一程；高楊20日在記者會上表示，失去了最親、最愛的人，內心的痛苦無法用語言表達，考慮到父親高占新年事已高，在美國無法得到照顧，他希望父親能與他返回中國生活。

高陽20日與孟昭文、父親高占新現身在法拉盛舉行的記者會，表示從中國抵美不到24小時，尚未瞻仰母親遺容，失去的是「最親、最愛的人」，內心無法接受此事發生在自己母親身上，苦痛難用語言表達，一路來美國也非常坎坷，第一次去美國大使館因被疑有「移民傾向」而未能過簽，後因孟昭文的協助才得以獲簽，前來送母親最後一程。

在中國經營一家超市的高楊說，當時父母來美打工時，他曾持反對意見，希望他們留在中國，他照顧他們，得知母親遇害消息時非常憤怒，認為父親沒有把母親照顧好，也痛恨兇嫌的殘忍攻擊；當時，父親一度隱瞞母親昏迷的消息，直至脫離生命危險才告知；而母親去世時，高楊難過得控制不了情緒，他14歲的女兒以及9歲的兒子，也第一時間得知了祖母罹難。

高楊說，如今父親孤身一人在紐約，他希望父親能回到中國，與他一起生活，「他年紀越來越大，擔心沒有人照顧他」。

馬桂英的丈夫高占新表示，感謝孟昭文、州參議員劉醇逸自始至終的幫助，也感謝社區及媒體讓廣大群眾知悉此事，亞裔需要團結，「中國人的命，也是命」，妻子性格開朗、助人為樂，教育兩位孩子也嚴苛，從上到下把整個家庭照顧得井井有條，「她走了之後，我非常想念她」。

高占新還說，中國人的傳統是給孩子多留點錢，這也是老兩口在退休後通過朋友介紹來美國掙錢的初衷，如今妻子不在了，他打算先回國將她安葬，若屆時還未解決留美的身分問題，可能就不再回美國；廣大民眾眾籌的款項，將用於幫妻子在美中兩地辦理喪事、在中國買墓地、並贍養馬桂英尚在世的86歲老母親。

孟昭文表示，感謝美國國務院幫助高楊簡化了美國非移民簽證的申請流程，雖然沒有語言能夠表達以及減輕他們此刻正在經歷的苦痛，但也會繼續為他們提供幫助。

在中國退休後，馬桂英四年前與丈夫高占新從遼寧來到紐約，在去年11月26日被33歲的遊民佩雷斯(Elisaul Perez)用石頭砸中頭部，一度命危，昏迷近一個月後甦醒，並在今年2月初恢復了意識，但由於頭部遭到重擊所引起的併發症，馬桂英於22日離世。

馬桂英的追悼會訂於26日(周六)11時在法拉盛三福大道(Sanford Ave.)近162街的中央殯儀館舉辦。

馬桂英。(親友提供)
馬桂英。(親友提供)

孟昭文 法拉盛 退休

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