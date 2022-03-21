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馬唯中出任大都會藝術博物館新職 馬英九：樂觀其成

記者顏嘉瑩、游振昇／紐約-台中報導
馬唯中獲任紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人。(本報檔案照)
馬唯中獲任紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人。(本報檔案照)

中華民國前總統馬英九的長女馬唯中(Lesley Wei-chung Ma)，將從4月起擔任紐約大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art )現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人，博物館日前已宣布這項任命；馬英九20日在台中表示，馬唯中在香港博物館已工作八年，新職對她和博物館都是正面發展，讓她有充分機會運用所學，他樂觀其成。

紐約大都會藝術博物館Marina Kellen French館長Max Hollein日前表示，非常高興地歡迎馬唯中加入大都會藝術博物館，「她在當代亞洲藝術領域深厚的策展經歷和水墨方面跨國界的專業知識，將幫助我們拓展藏品系列、推動跨部門合作，並促進古典和當代藝術之間的新連結」。

大都會藝術博物館現當代藝術部Leonard A. Lauder主席Sheena Wagstaff也表示，國際現當代藝術團隊有了馬唯中的加入，就能將東亞及東南亞藝術家非凡的創造力帶入館內，為該館造就令人拭目以待的良機；「她對建立囊括亞洲各地區藝術的收藏有豐富的經驗，讓我們能承繼歷史的脈絡，為二十和二十一世紀藝術講述更豐富的故事」。

馬唯中表示，她非常榮幸能夠成為大都會藝術博物館的一員，將現當代藝術中多面向的亞洲及亞裔創作呈現於館內；「我也相當期待與現當代藝術部及館內所有的同事合作，在此萬變的時刻，為博物館廣大的觀眾帶來跨越時空和地區的交流」。

作為大都會藝術博物館現當代亞洲藝術的專家，馬唯中將參與現當代藝術部收藏、詮釋及展示藏品、策畫展覽和相關項目的工作，並與博物館其他部門密切合作。

今年41歲的馬唯中，是馬英九和夫人周美青留學美國期間所生，在哈佛大學生命科學系取得學士學位，後在紐約大學博物館系取得碩士學位，畢業後在中國藝術家蔡國強的工作室工作，2017年在聖地牙哥加州大學獲得藝術史與藝術評論博士學位。

馬唯中4月起的新職全稱為紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位Ming Chu Hsu與Daniel Xu亞洲藝術副策展人。大都會藝術博物館選任董事Ming Chu Hsu是位事業遍及香港、葡萄牙里斯本及紐約的女企業家；Daniel Xu(許晨曄)則是騰訊的主要創辦人兼首席信息官。

博物館 大都會 馬英九

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