紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

很多亞裔隨身攜帶胡椒噴霧防身，圖為一亞裔女性展示口紅樣子的噴霧劑。（美聯社）

數百名紐約市 民日前在紐約市華埠 一家展售移民相關書籍的書店外大排長龍，在隊伍中焦急等待領取防身噴霧劑，隊伍繞過街區。

紐約市致力打擊反亞裔 仇恨的非營利組織「Soar Over Hate」在位於華埠的書店「Yu & Me Books」發放防身胡椒噴霧劑，該組織創辦人艾莉莎·特蘭(Michelle Alyssa Tran)13日在社群媒體推特上發布發放現場視頻，以亞裔女性為主的數百人排隊，隊伍延伸到街區外。

艾莉莎·特蘭發表推文寫道，希望這足以道出許多人每天所經歷的恐懼，她所創辦的機構向看起來和她一樣、渴望求得安全的女性發放約1000 劑(胡椒)防身噴霧劑。

11日，紐約揚克斯(Yonkers)一名男子對著一名 67歲亞裔婦女的臉連踢帶踹暴擊超過125 次，成為眾所矚目的新聞，42歲嫌犯艾斯科(Tammel Esco)被控謀殺未遂和仇恨罪。 受害者腦出血、面部骨折以及頭部和臉部撕裂傷；防身噴霧劑發放就在這起駭人事件後不久進行。

前總統候選人、政治家楊安澤(Andrew Yang)的妻子盧艾玲(Evelyn Yang)也針對發放防身噴霧劑大排長龍一事在推特上發布視頻，她撰文稱，「這是人們生活在恐懼中最明顯的跡象。」

盧艾鈴發布的視頻3月14日發布，到3月17日下午約有75萬以上點閱人次。

67歲婦女遭暴打事件發生在晚間六點多，她推著購物車進入公寓樓門廳，準備開門時，一名男子從身後走過來襲擊；揚克斯警局和威郡地方檢察官14日宣布施打者艾斯科被控有罪。