紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧
數百名紐約市民日前在紐約市華埠一家展售移民相關書籍的書店外大排長龍，在隊伍中焦急等待領取防身噴霧劑，隊伍繞過街區。
紐約市致力打擊反亞裔仇恨的非營利組織「Soar Over Hate」在位於華埠的書店「Yu & Me Books」發放防身胡椒噴霧劑，該組織創辦人艾莉莎·特蘭(Michelle Alyssa Tran)13日在社群媒體推特上發布發放現場視頻，以亞裔女性為主的數百人排隊，隊伍延伸到街區外。
艾莉莎·特蘭發表推文寫道，希望這足以道出許多人每天所經歷的恐懼，她所創辦的機構向看起來和她一樣、渴望求得安全的女性發放約1000 劑(胡椒)防身噴霧劑。
11日，紐約揚克斯(Yonkers)一名男子對著一名 67歲亞裔婦女的臉連踢帶踹暴擊超過125 次，成為眾所矚目的新聞，42歲嫌犯艾斯科(Tammel Esco)被控謀殺未遂和仇恨罪。 受害者腦出血、面部骨折以及頭部和臉部撕裂傷；防身噴霧劑發放就在這起駭人事件後不久進行。
前總統候選人、政治家楊安澤(Andrew Yang)的妻子盧艾玲(Evelyn Yang)也針對發放防身噴霧劑大排長龍一事在推特上發布視頻，她撰文稱，「這是人們生活在恐懼中最明顯的跡象。」
盧艾鈴發布的視頻3月14日發布，到3月17日下午約有75萬以上點閱人次。
67歲婦女遭暴打事件發生在晚間六點多，她推著購物車進入公寓樓門廳，準備開門時，一名男子從身後走過來襲擊；揚克斯警局和威郡地方檢察官14日宣布施打者艾斯科被控有罪。
上一則
華埠哥倫布公園重亮燈 結束近十年「黑暗期」
下一則
FB留言