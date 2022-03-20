華埠哥倫布公園重亮燈 結束近十年「黑暗期」

市府工人在北側的涼亭附近更換照明設施。(記者張晨/攝影)

在過去十年的大部分時間裡，華埠 哥倫佈公園(Columbus Park)都因為照明設備損壞，而在夜晚陷入了黑暗，但18日開始，居民人終於可以看到它再次被點亮，不必再為漆黑的環境而擔心安全問題。

「如果你能回想起2017年初，哥倫佈公園的燈光開始日益減弱，最終將整個公園籠罩在黑暗中。」華埠社區人士陳家齡表示，但在媒體的報導壓力下，這個問題在將近一年後得到了解決，市政府採取行動替換了燒壞的燈泡；然而，在短短幾個月內，即2019年4月燈再次燒毀。

三年後，經歷了漫長的疫情 期，公園南側的公用衛生間和籃球場在夜晚燈火通明，18日更見市府工人在北側的涼亭附近更換插座來連結新的LED燈泡。

「雖然花了五年多的時間，但我很高興已經取得了一些進展，過去一年中，這附近發生了幾起致死案，公園需要適當照明，以阻止犯罪，這關係到公共安全，尤其是在華埠。」陳家齡說。

在過去的14個月裡，陳家齡打了許多電話要求更新照明，因為在仇恨犯罪 盛行的這段時間，華埠沒有照明的公園對以及周邊區域對居民造成了威脅，「有人可能會被拖進去或者被搶劫，但你在街上朝裡面看時什麼也看不到。」

根據最新統計，公園南部大約有八根燈柱被點亮，不過，北部仍需要時間修繕，大約有20多盞燈仍需要重新安裝LED燈。

據悉，公園的照明由市交通局(DOT)負責，第三社區委員會多次向公園經理提出照明故障問題，這一話題已經持續了六年未果，三年前的燈泡更是因為太暗所以更換，但之後沒多久便失效了。