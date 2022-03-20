82年首次 洛克菲勒旱冰場4月15日登場

4月15日起洛克菲勒中心將開放旱冰場。（洛克菲勒中心提供）

洛克菲勒中心溜冰場20日關閉，到11月才能重新開放。但滑冰愛好者今年關閉期間不會失望，溜冰場將變為旱冰場，從4月一直開到10月，這將是1940年以來首次在洛克菲勒中心出現旱冰場。

旱冰場自4月15日開始將每天開放，時間為周一至周三早10時至晚10時，周四和周五早10時至午夜，周六早8時至晚12時，周日早8時至晚10時。入場券成年人20元，15歲以下兒童12元，中心現已開始預售票，但旱冰鞋的租賃費另算。除滑旱冰外，現場還將舉辦體育、音樂、家庭與兒童和零售餐飲等活動。

旱冰場的出現是洛克菲勒中心的業主Tishman Speyer地產公司與洛杉磯 Flipper公司簽約合作的結果，中心的下沈式溜冰場關閉後，四周的牆體將被吊出儲藏，待下一年滑冰季再重新裝上。場地將出現一個適合滑輪鞋的旱冰場，彷彿是滑輪熱在洛克菲勒中心重現，再現了當年旱冰場在紐約市 隨處可見的情景。

Tishman Speyer公司試圖通過推出旱冰場，來重新恢復洛克菲勒中心的原貌以吸引遊人。公司還引入新的零售店與餐館，包括義大利 咖啡館和麵包房Lodi店，以及Rough Trade唱片店。

洛杉磯Flipper公司的創辦人兼創意總監李柏蒂·羅斯(Liberty Ross)的父親伊安·羅斯(Ian Ross)，1979年在洛杉磯開辦了Flipper's旱冰場，吸引了許多名人前來滑旱冰，包括簡方達(Jane Fonda)和當年還是青少年的蘿拉·鄧恩(Laura Dern)。

羅斯是時裝模特，著有關於Flipper's旱冰場與公司發展的書，她如今的合作夥伴是企業家華爾(Kevin Wall)。華爾從小在父母親的印第安納州一家旱冰場長大，如今他要重振父輩的事業。紐約的Flipper's旱冰場是羅斯與華爾的第一個合作項目，他們還準備把旱冰場開到倫敦和洛杉磯。

洛克菲勒中心的業主一直期待重振往日輝煌，並吸引更多遊客訪問地下商城。但中心的地下商城自1933年開放以來不甚景氣，部分原因是遊客不願走到地下商城再回到地面，因此有人提議開一個下沉式溜冰場可通往地下商城。溜冰場因此應運而生，從1936年以來開放至今。溜冰場1940年曾短暫試運行過旱冰場，然後是網球場，還曾舉辦過花展和音樂會。