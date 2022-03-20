我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

阿肯色州車展晚間爆發槍擊案 至少10人中槍

82年首次 洛克菲勒旱冰場4月15日登場

編譯孫梁／綜合19日電
4月15日起洛克菲勒中心將開放旱冰場。（洛克菲勒中心提供）
4月15日起洛克菲勒中心將開放旱冰場。（洛克菲勒中心提供）

洛克菲勒中心溜冰場20日關閉，到11月才能重新開放。但滑冰愛好者今年關閉期間不會失望，溜冰場將變為旱冰場，從4月一直開到10月，這將是1940年以來首次在洛克菲勒中心出現旱冰場。

旱冰場自4月15日開始將每天開放，時間為周一至周三早10時至晚10時，周四和周五早10時至午夜，周六早8時至晚12時，周日早8時至晚10時。入場券成年人20元，15歲以下兒童12元，中心現已開始預售票，但旱冰鞋的租賃費另算。除滑旱冰外，現場還將舉辦體育、音樂、家庭與兒童和零售餐飲等活動。

旱冰場的出現是洛克菲勒中心的業主Tishman Speyer地產公司與洛杉磯Flipper公司簽約合作的結果，中心的下沈式溜冰場關閉後，四周的牆體將被吊出儲藏，待下一年滑冰季再重新裝上。場地將出現一個適合滑輪鞋的旱冰場，彷彿是滑輪熱在洛克菲勒中心重現，再現了當年旱冰場在紐約市隨處可見的情景。

Tishman Speyer公司試圖通過推出旱冰場，來重新恢復洛克菲勒中心的原貌以吸引遊人。公司還引入新的零售店與餐館，包括義大利咖啡館和麵包房Lodi店，以及Rough Trade唱片店。

洛杉磯Flipper公司的創辦人兼創意總監李柏蒂·羅斯(Liberty Ross)的父親伊安·羅斯(Ian Ross)，1979年在洛杉磯開辦了Flipper's旱冰場，吸引了許多名人前來滑旱冰，包括簡方達(Jane Fonda)和當年還是青少年的蘿拉·鄧恩(Laura Dern)。

羅斯是時裝模特，著有關於Flipper's旱冰場與公司發展的書，她如今的合作夥伴是企業家華爾(Kevin Wall)。華爾從小在父母親的印第安納州一家旱冰場長大，如今他要重振父輩的事業。紐約的Flipper's旱冰場是羅斯與華爾的第一個合作項目，他們還準備把旱冰場開到倫敦和洛杉磯。

洛克菲勒中心的業主一直期待重振往日輝煌，並吸引更多遊客訪問地下商城。但中心的地下商城自1933年開放以來不甚景氣，部分原因是遊客不願走到地下商城再回到地面，因此有人提議開一個下沉式溜冰場可通往地下商城。溜冰場因此應運而生，從1936年以來開放至今。溜冰場1940年曾短暫試運行過旱冰場，然後是網球場，還曾舉辦過花展和音樂會。

洛杉磯 義大利 紐約市

上一則

法拉盛大火 市小商業服務局將辦援助會議

下一則

華埠哥倫布公園重亮燈 結束近十年「黑暗期」

延伸閱讀

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸
58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大
洛杉磯街頭怒吼「台灣力挺烏克蘭」為自由

洛杉磯街頭怒吼「台灣力挺烏克蘭」為自由
洛杉磯喜瑞都高中近期暴力頻傳 良好社區華人震驚

洛杉磯喜瑞都高中近期暴力頻傳 良好社區華人震驚
洛社區學院理事 趙美心挺飯野接棒

洛社區學院理事 趙美心挺飯野接棒

熱門新聞

被押至檢方的嫌犯張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

2022-03-16 09:32
紐約皇后區法拉盛市中心17日凌晨突發大火，圖為火災過後。記者何卓賢／攝影

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

2022-03-17 13:40
被警員押送出警局的張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

2022-03-17 02:30
紐約州一亞裔女子無故遭一男子拳打腳踢。(NBC視頻截圖)

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

2022-03-14 19:32
新冠Omicron亞種病毒BA.2傳播快速，CDC表示，該變種在紐約州和新澤西的新增感染病例已占約四成。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

2022-03-17 07:12
妻子的雙手、頭部嚴重被刺傷。(趙善枝提供)

妻兒遭入室攻擊受傷 一家生活陷困境 華男求助

2022-03-16 07:00

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係