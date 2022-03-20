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紐約旅展回歸 台灣秀疫後多元旅遊文化

記者張晨／紐約報導
不但在現場提供旅遊諮詢服務，還有豐富活動及抽獎。(記者張晨／攝影)
不但在現場提供旅遊諮詢服務，還有豐富活動及抽獎。(記者張晨／攝影)

「紐約旅遊冒險展」於18日至20日回歸曼哈頓賈維茨中心(Javits Center)，台灣觀光局邀請國際航空華航、長榮共同參展，宣傳多元主題旅遊，以自然、文化、美食及樂活吸引國際旅客，期盼豐富多元的台灣觀光魅力能吸引國際旅客疫後訪台觀光。

影音來源：記者張晨

旅遊冒險展為美國大型專業系列旅展之一，亦為自2020年「紐約時報旅展」後，首次於紐約舉辦的大型實體旅展，為美國大型系列旅展，台灣觀光局此次不但在現場提供旅遊咨詢服務，還有小提燈教作、轉輪盤抽獎、書法書籤等精采活動，長榮航空也特別贊助一張紐約和台北間往返機票作為攤位活動抽獎獎品，吸引民眾駐足參觀。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩到展場支持，並表示台灣自7日起已放寬外國籍商務人士入境從事經貿考察、投資、履約及應聘等活動的限制；台灣防疫成就受到國際肯定，地處亞洲太樞紐，與亞洲各國往來航班便捷，是國際商務旅遊最佳目的地之一，外籍商務人士可備妥相關應備文件向駐外館處申請特別入境許可，親自體驗寶島的美麗風情。

交通部觀光局紐約辦事處主任温佳思表示，台灣擁有特色文化、地方小鎮、登山健行、單車樂活及聞名國際的美食，均為民眾所喜好的旅遊體驗，且台灣防疫有成，更是遊客疫後安心旅遊的首選目的地。

台北市並獲「孤獨星球」(Lonely Planet) 2022全球十大最佳旅遊城市第二名，足見台灣深具疫後國際旅遊的吸引力，温佳思說，歡迎將台灣納入旅遊心願清單並在台灣開放國際遊客入境後到訪體驗台灣的觀光魅力。

紐約旅遊冒險展展出至20日，台灣觀光局歡迎有興趣的民眾前往攤位參觀洽詢，更多台灣觀光相關資訊，請參考網站https://www.taiwan.net.tw/。

賈維茲中心旅遊展回歸，台灣展示疫後多元旅遊文化。(記者張晨／攝影)
賈維茲中心旅遊展回歸，台灣展示疫後多元旅遊文化。(記者張晨／攝影)

觀光 長榮 防疫

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