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霍楚閉門會亞裔 承諾嚴打仇恨犯罪…將公布新舉措

張 心
數十名紐約亞裔參加州長閉門會議，對仇恨犯罪問題建言獻策。（州長辦公室提供）
數十名紐約亞裔參加州長閉門會議，對仇恨犯罪問題建言獻策。（州長辦公室提供）

州長霍楚(Kathy Hochul)17日同數十名紐約亞裔社區人士舉行閉門會議，聆聽華裔、韓裔、南亞裔等各社區代表對仇恨犯罪的意見，承諾將出台全新的公共安全舉措，嚴厲打擊仇恨亞裔犯罪。

霍楚說，「這是一次富有成效的對話，集中討論了州府如何更好地繼續支持亞裔社區，為執法部門提供必要的資源，以此保證紐約州的公共安全。」她說，亞裔社區中迅猛增長的仇恨犯罪案件令人震驚，此次會晤主要為傳遞強烈的信號，即仇恨在紐約無容身之地，必須團結一致反對仇亞犯罪，不能讓民眾在街上、地鐵和家中感到不安全。

此前撥款1000萬元給亞裔社區組織，霍楚表示旨在幫助亞裔社區進行疫後重建，「這是紐約州歷史上對亞裔人口的最大金額投資，未來我依舊會同亞裔社區合作，在打擊仇亞犯罪的鬥爭中共同前進。」知情人士透露，霍楚將於未來一至兩周內公布一項新的公共安全舉措。

州參議員劉醇逸表示，會議中對如何整治仇亞犯罪進行了廣泛探討，包括加強執法、幫助精神病患、提供預算資源、以及在公校中開設亞裔歷史課等舉措，「感謝州長對亞裔社區的重視。」

紐約中華公所主席曾偉康則就紐約華埠治安問題向霍楚建言，華埠治安急劇下降，商家被迫提前關門、民眾夜晚不敢進入華埠，「我們被迫接受了太多不公平的對待，越來越多的遊民所、社區監獄、吸毒診所可能會在華埠出現，我們需要警察讓潛在的犯罪分子離開華社。」他提議改革保釋法，並稱仇亞犯罪的分類缺乏嚴謹性和公平性，「感謝州長對保釋法改革做出的回應，也希望關注華社遊民所問題。」

華商徐家鹏向霍楚表達了商家的憂慮，他認為紐約商業正處於疫後復興的關鍵階段，最基本的安全問題做不好，商家的生意就沒有保障，「很多商人感到不安全，準備搬到其他州，政府必須站出來做一些事情了。」他呼籲市府和州府聯合推行保釋法等治安改革，不再給不法分子重覆犯罪的機會；他說，「霍楚仔細聆聽，態度很有誠意。」

對於保釋法改革等議題，會談中也有不同意見，一些亞裔非營利組織代表，提倡對罪犯採取「漸進式」態度，主張收容和服務來改造不法分子；他們也支持警力削減，導致現場意見交鋒、對話熱烈。

國會眾議員孟昭文、州眾議員牛毓琳、州長副幕僚長孫雯、市議員李琳達、州長新任命的公共安全局長(Secretary)索樂(Marcos Gonzalez Soler)、人權服務和心理健康副局長(Deputy Secretary)金基宏(Jihoon Kim，音譯)參加了座談。

州長霍楚同紐約亞裔社區人士舉行閉門會議，承諾嚴打仇恨犯罪。（州長辦公室提供）
州長霍楚同紐約亞裔社區人士舉行閉門會議，承諾嚴打仇恨犯罪。（州長辦公室提供）
州長霍楚同紐約亞裔代表舉行閉門會議，承諾嚴打仇恨犯罪。（州長辦公室提供）
州長霍楚同紐約亞裔代表舉行閉門會議，承諾嚴打仇恨犯罪。（州長辦公室提供）

亞裔 霍楚 華埠

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