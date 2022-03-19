紐約市染疫死亡破4萬 全州住院病患降至千人以下

紐約州新冠患者住院人數自去年8月以來首次降至千人以下；圖為17日在一場大學男籃比賽中，觀眾幾乎都不戴口罩。(Getty Images)

州長霍楚(Kathy Hochul)18日表示，全州新冠住院患者自去年8月後首次降至1000人以下；根據紐約市 府報告，全市已總計4萬人染疫身亡，較一年前約增1萬人。

根據州府數據，在單日的12萬8877例檢測中，僅有2089人結果為陽性，平均陽性率為1.62%；住院人數為978人，達到了七個月以來的最低值。

霍楚表示，感謝紐約人保持防疫警惕並願意接種疫苗 ，全州在抗擊疫情 方面繼續取得著長足的進步；她繼續督促民眾完全接種以及接打補強針，「疫苗仍然是我們保持積極態度和降低住院率的最關鍵工具，但我們還需要繼續努力，補強針在抗擊新病毒方面起著至關重要的作用，家長和監護人應該盡快給符合條件的孩子安排接種。」

數據顯示，在過去24小時內接種的疫苗總劑量為1萬4891劑，至少接種過一劑疫苗的紐約人比例為81.4%，完全接種者也達到了73.6%。

紐約市4萬染疫死亡紀錄和紐約市染疫死亡首例滿兩周年之日正巧在同一周；公衛單位將繼續推動民眾接種補強針，以防疫情捲土重來、造成更大衝擊。

新增死亡病例一半來自冬季Omicron變種病毐肆虐期間。去年11月初感染病例再升以來，紐約市共110萬染疫病例，占疫情期間五行政區總病例的一半。

衛生部門數據顯示，紐約市民僅36%打第三針；曼哈頓區長萊文(Mark Levine)呼籲推動加強針，市府應將2000位接觸者追蹤人員重新部署、挨家挨戶鼓勵接種；他說，就在紐約人再次參加擁擠活動或重返辦公室工作之際，更具傳染性的Omicron姊妹變體BA.2開始發威。