火災後急於盤點損失 法拉盛華商叫苦

法拉盛五級大火燒毀小商場，現場18日仍被封鎖，受災的小商戶心急如焚。(讀者提供)

皇后區法拉盛 市中心日前凌晨突發五級大火，延燒數小時才撲滅，至18日樓內商戶仍被封鎖，市消防局還未給出引發火災的起因；因樓宇幾乎燒毀，出於安全理由，華裔商家再心急也無法返回店面查看情況，預計損失慘重，歎息「挺過新冠疫情 ，卻遭火災摧毀性燒毀。」

法拉盛市中心17日凌晨4時突發大火，起火點位於緬街(Main St)40-10號美東商場一樓，消防局出動數十輛消防車、200名消防員到場，數小時後才撲滅大火，至少有三人受傷；大火導致包括地下倉庫在內的整棟大樓都燒毀，部分樓頂坍塌，裡頭約30多戶商鋪大受影響。

法拉盛五級大火過後，美東商場幾乎被燒毀，商戶不得其門而入。(讀者提供)

由於商場仍處於危險狀態，直到18日商家及民眾都不得入內，令許多業者只能乾著急等待；在大樓內經營情趣用品店的伊人表示，雖然無法回到店內查看情況，但可想而知商品基本已全部燒毀，裡頭最值錢的充氣娃娃一個1000多元，店裡擺放了好幾個，評估至少燒毀價值10萬元左右的商品。

得知房東有買保險，目前商家正在接洽中，希望可以索賠，另也希望市府或民選官員能提供更多援助；伊人非常無奈地表示，疫情再嚴重也都挺了過來，與房東協商每月都至少能交租維持營業，沒想到遭遇這樣的大火，比疫情的摧毀程度更慘烈與直接。

「感覺裡面的東西都沒有了」，在遭災小商場經營上海通達傳訊的王先生則表示，放在倉庫的電子設備，包括電腦、手機 、iPad配件、手機殼及貼膜等，在消防員噴水救火時肯定都已被淹壞，還沒回到店裡，難以清點實際損失金額。

最令王先生難過的是，好不容易熬過疫情的衝擊，現在又要從火災中恢復；原本已有穩定的客源，才不至於在疫情時關門，可現在一時半會不能再開門，擔心失去這些客源，讓他非常苦惱。