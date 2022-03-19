為新學年準備 紐約州府囤逾2000萬檢測盒

紐約州府為公校秋季開學準備了2000萬份新冠檢測盒，並將向紐約市的政府樓住戶發放170萬份檢測盒。(路透)

州長霍楚日前宣布，為防止新冠疫情 出現反覆，紐約州 府已為秋季開始的新學年準備了2000萬個新冠病毒檢測 盒，並將向居住在紐約市政府樓的低收入住戶發放170萬個檢測盒。

霍楚17日在洋克市(Yonkers)舉行的記者會上還表示，紐約州建立了新冠疫情預警系統，正通過檢測汙水來評估及確定整個紐約州的新冠病例數量是否急劇上升。

新冠疫情預警系統已經開始運轉，霍楚說，到目前為止，沒有發現新冠病例快速上升的情況；通過汙水檢測，這個系統可以對紐約70%的地區進行監測，及時了解新冠病毒在人群中傳播的情況。

過去幾周，紐約州和美國大多數其他地區一樣，新冠病例數出現了急劇下降；全州最新的七天平均陽性率是1.7%，近千名新冠患者住院治療；新冠病例的顯著減少使紐約可以放寬某些規定，例如在大多數公共場所和學校內戴口罩的規定。

霍楚表示，與新冠病毒的戰鬥尚未結束，紐約正在密切關注歐洲，尤其是英國新冠病例數上升的情況，這種「全球趨勢」將決定在紐約州採取何種限制措施；紐約州的疫情往往落後於這種趨勢幾個星期，因此做好監測至關重要。

為了幫助學生在9月份新學年開始時做好防疫準備，紐約州已經囤積了2000多萬個新冠病毒檢測盒，以備不時之需。

紐約州還準備在春季向紐約市的政府樓住戶分發170多萬個檢測盒；霍楚說，「我們要把檢測盒交到人們手中，一旦出現疫情警報，他們就可以馬上自己在家做檢測」。