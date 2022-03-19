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紐約客談／新任市衛生局長的同理心

紐約客談
市衛生局長瓦桑接受晨間節目「Mornings On 1」訪談。(視頻截圖)
市衛生局長瓦桑接受晨間節目「Mornings On 1」訪談。(視頻截圖)

自從紐約市府取消五歲以上公校學生在校戴口罩的命令後，許多家長和教育團體也在遊說及呼籲取消五歲以下兒童的口罩令，但是新上任的市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)，仍然決定維持幼童戴口罩的規定；他說，他家裡就有五歲以下小孩，所以他理解家長的呼聲，但也了解口罩對幼童的保護作用。

相對於瓦桑，年齡偏大的州長和市長，家裡並沒有幼齡子女，所以他們對幼童口罩令表態，許多家長會覺得他們並不真正了解家長的心聲，但是瓦桑本身就是幼童家長，他說出的話會比較有同理心，也因此更能獲得家長們的共鳴。

他說自己是三個學齡孩子的父親，其中一名孩子小於五歲、只有兩歲，「我也希望他可以不戴口罩在日托中心活動。」

瓦桑是職業內科醫師，同時也擔任哥倫比亞大學公共衛生學院和醫學院的助理教授，具有20年的公衛專業經驗。

做為流行病學家及科學家，瓦桑深知幼童對病毒有很低的抵抗力；譬如目前在紐約市，五歲以下幼童的住院率較高，而他們正好處在還未符合新冠疫苗接種的年齡群，導致市府無法妄下決定。

瓦桑透露，將不排除推行公校學生的強制疫苗令，「日後不管新冠病毒如何演變，疫苗是能夠阻擋的高牆，我們一直在挖掘更多的可能性選擇」；瓦桑也持續呼籲市民趕緊完成疫苗接種，抵擋病毒。

他表示，將會繼續採取嚴謹的方針，「我們要隨時保持準備和警惕」，以防下一階段疫情的挑戰，他相信維護公眾的健康是避免病毒再次爆發的有效方法。

對於五歲以下孩童口罩令，瓦桑表示，現階段仍關注數據，為市長提供適當的防疫建議，是否鬆綁將視日後情況而定。

瓦桑也承諾，將採取「友善及富有同理心」的態度迎接在市衛生局的新工作。

（紐約客談，每周二至周六見報）

口罩 疫苗 紐約市

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