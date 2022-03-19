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口罩令取消 70%家長要求孩子續戴

記者張心／紐約報導
雖然公校口罩令結束，但70%的家長仍然敦促自己的孩子在學校戴口罩，圖為華埠容閎小學。(Getty Images)
雖然公校口罩令結束，但70%的家長仍然敦促自己的孩子在學校戴口罩，圖為華埠容閎小學。(Getty Images)

紐約市公校口罩令雖已經解除，但最新民調顯示，70%的家長仍敦促自己的孩子在學校戴口罩；還有66%的家長認為，當局沒有權利決定孩子是否應配戴口罩，47%表示哪怕疫情完全結束，戴口罩也已經成為生活的一部分，會繼續堅持這一習慣。

根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)本月初發布的聲明，全市學前班至12年級的學生，自7日起無需再在室內配戴口罩；五歲以下尚未符合接種條件的兒童，則必須繼續配戴。全美各地主要地區，諸如華盛頓、加州、俄勒岡州、新澤西州等，也已陸續解除公校口罩令。

然而民調公司「OnePoll」近期的一項統計調查，發現許多家長仍然秉持保守態度，對於病毒感染不抱僥倖心理，堅持健康安全比配戴口罩的難忍更重要。

接受OnePoll調查的2000名家長及非家長成年人中，有73%的家長認為，只要新冠病毒繼續存在，學校就應該強制師生和訪客戴口罩，以此保證學生和教師的安全；37%的非家長也認為，公校解除口罩令的決定是不安全的。

此外，66%的家長指出，當局立法者無權決定自家孩子是否應該配戴口罩，而由家長和學生自己決定。許多家長甚至留言表示，在過去的兩年中，衛生官員們發布的疫情指南缺乏清晰和透明度，使家長們毫無頭緒。

另62%的受訪者也認為，聯邦疾病防治中心(CDC)的新冠肺炎防疫指南十分混亂，讓民眾難以理解。

雖然所有的調查對象中，有65%的受眾表示，他們迫不及待地希望有一天可以完全不用再戴口罩，但仍有47%的人們，計畫在疫情正式結束後繼續配戴口罩，因為這已經成為了健康安全生活習慣的一部分。

雖然公校口罩令結束，但70%的家長仍然敦促自己的孩子在學校配戴口罩。(取自市教育...
雖然公校口罩令結束，但70%的家長仍然敦促自己的孩子在學校配戴口罩。(取自市教育總監班克斯推特)

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