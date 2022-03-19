紐約BA.2變異株快速傳播 瓦桑：無須恐慌

市衛生局新局長瓦桑發表疫情簡報，提醒紐約民眾謹防新型變種毒株。(視頻截圖)

市衛生局新局長瓦桑(Ashwin Vasan)18日發表上任後首次疫情簡報，提醒Omicron 亞型變異株BA.2正在紐約迅速蔓延，但根據目前監測情況發現疫苗 對新毒株的抵禦作用不亞於其他變種病毒，且目前還沒有研究結果表明BA.2會導致重症或住院風險，提醒民眾無須恐慌焦慮；此外，紐約市 私企疫苗令和五歲以下兒童上學口罩令將繼續維持。

根據CDC最新聲明，Omicron亞型變異株BA.2佔據紐約州和新澤西州新冠確診病例的39%，並且在紐約市的傳播速度快於全美各地，世界衛生組織也確認BA.2比Omicron本身更具傳播性，白宮醫學顧問佛奇(Dr. Anthony Fauci)說，「如果接下來幾周內確診數激增，大家千萬不要驚訝。」

對此瓦桑表示，考慮到接種疫苗人口在全市的普遍性，他並不認為新變體會帶來再一次的感染狂潮，「衛生局正在積極監測變種病毒發展，但我們認為紐約市仍屬於低風險地區，目前沒有證據表明BA.2會導致重症和住院，疫苗對其的抵抗效果也沒有差於其他毒株。」

瓦桑也表示，他理解紐約市民的擔憂，但無須恐慌，任何試圖預測下一次全市大流行的人都會「以卵擊石」，他只會帶領衛生局做好監控，不會在製造焦慮上投入時間。

此外，他也決定繼續「無期限」延續紐約市私企疫苗令，同時維持五歲以下兒童在校口罩令，「因為這些孩子無法接種疫苗，所以他們更加容易受到傷害，不斷上漲的確診數就在說明這一點，作為兩歲兒童的父親，我很關切這些孩子的防疫。」

瓦桑15日宣誓成為紐約市衛生局第44任局長，此前他曾擔任心理健康非營利機構Fountain House總裁、亞當斯過渡團隊衛生委員會副主席等職務；2016年至2019年期間，瓦桑也曾任職於市衛生局的受司法影響人口健康促進局(Bureau of Health Promotion for Justice-Impacted Populations)。

此前為應對日益嚴峻的疫情，市長亞當斯(Eric Adams)將前任市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)留任至3月，確保公衛部門平穩過度及抗疫政策的一致性。