法拉盛5級大火至少3傷 30多戶商鋪樓宇整棟燒毀

法拉盛市中心發生五級大火，現場濃煙滾滾、遮天蔽日。(讀者提供)

皇后區法拉盛 市中心17日凌晨4時多突發五級大火，現場濃煙滾滾，延燒數小時才撲滅，但仍整日焦味撲鼻，緬街一棟約30多戶商鋪的商用樓宇全毀，樓頂坍塌，至少三人受傷，不少商家表示損失慘重。

市警局及市消防局表示，起火點在緬街(Main St)40-10號美東商場一樓，消防局出動數十輛消防車、200名消防員到場，數小時後，包括地下倉庫在內的整棟大樓都燒毀，部分樓頂坍塌，臨近的兩棟小商場也遭到嚴重的損壞。

法拉盛五級大火，現場濃煙滾滾，整天都是嗆焦味。(讀者提供)

法拉盛市中心五級大火，現場濃煙滾滾，整天都是嗆焦味。(讀者提供)

法拉盛五級大火，空氣質量堪憂。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛火災現場，火焰衝天，當時天還未亮。(讀者提供)

現場有警員表示，救援單位懷疑是電單車商店的鋰電池起火引發火警；市警及市消防局說，起火原因仍在調查之中，至少三人受輕傷。

現場不僅濃煙衝天，還滲入地下，致17日早間法拉盛地鐵站 曾一度暫停服務，MTA臨時在緬街設立接駁公車，接送法拉盛乘客前往花旗球場地鐵站；39大道至凱辛納大道(Kissena Ave)之間的緬街路段以及從王子街(Prince St)至友聯街(Union St)的羅斯福大道(Roosevelt Ave)路段也被封鎖，數十個公車線路臨時改道行駛，帶來不便。

市消防局代理執行主管布拉特斯(Rich Blatus)表示，消防員數小時都在奮力撲滅大火，之後，樓宇局(DOB)員工將前來評估建築結構，消防員也會按照災後情況作進一步的搜索。

法拉盛緬街五級大火，現場濃煙滾滾、遮天蔽日。(讀者提供)

法拉盛五級大火，大批消防員到場撲救。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛市中心五級大火，一棟商業樓宇被燒毀，數十個商家受災。(讀者提供)

法拉盛五級大火，現場濃煙滾滾，共有三人受傷。(讀者提供)

法拉盛市議員黃敏儀也到現場關切，她表示已經聯絡小商業專員，也希望能與市府以及市小商業局合作，檢視起火原因並為失火商家提供援助。

美東商場包括一樓以及地下倉庫，約有30多戶商鋪，販賣美食、飲料、服裝、美妝等各類產品，其中的一家商戶說，消防局以及商場的管理人員已經表示，商場仍處於「危樓」狀態，所有商家及民眾17日不得入內，商家存放在商鋪及地下倉庫的物品大都已經燒毀。

與美東商場比鄰的新世紀商場，同樣提供各類商品及服務，商場門店「Cellphone Fix」的老闆娘陳女士表示，早7時30分左右，商場的玻璃大門被消防人員撬開，她商鋪裡的捲簾門也被鋸開，天花板的消防裝置噴著水，預計商場裡也有水害。

法拉盛市中心發生五級大火，消防員用了數個小時才將火撲滅，圖為火情被控制後，消防員繼續灌救。(新華社)

法拉盛市中心發生五級火警，一棟商場被燒毀，數十個商家受害。(讀者提供)