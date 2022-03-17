亞城槍案周年 數百亞裔時報廣場悼念：恐懼紮根 誰是下個受害者

當晚大約有300人手舉標語，發聲反抗。(記者張晨/攝影)

亞特蘭大按摩店和水療店槍擊案一周年，全國針對亞裔 的仇恨攻擊案件依然未見平息；16日晚數百名亞裔聚集在時報廣場悼念無辜逝者，亞裔團體女性領導及仇恨犯罪 案女性倖存者紛紛講述她們的經歷——恐懼每天都紮根在心裡，誰會是下一個受害者。

當晚大約有300人手舉「保護亞裔女性」、「亞裔女性勇敢說不」以及「停止殺害我們」等標語，不僅悼念一年前在亞特蘭大槍擊案中被無辜殺害的八名女性，也對近期在紐約接連發生的攻擊案發聲反抗。

許多參與者為年輕或已為人母的女性，她們當中許多人都揣著胡椒噴霧等防身工具——「如今搭乘地鐵 時我總覺得危機四伏，走在街上時更要經常回頭或環顧四周。防身工具必不可少，誰都不想成為下一個『新聞頭條』。」與會者林文媛說。

亞美聯盟(Asian American Federation)行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，她已經盡量減少出門，「作為亞裔美國女性，我覺得我的背上有一個靶子，和你們很多人一樣，我晚上不敢出門，不敢坐地鐵，更怕在和朋友聚會的路上遭遇不測。」

一些遇到仇恨犯罪攻擊的倖存者也來到集會，李埃斯特(Esther Lee)此前在地鐵上被一非裔男子吐口水，並辱罵「傻x、婊子」、「危險攜帶者」等污言穢語長達幾分鐘。

但當李埃斯特報案，並配合市警仇恨犯罪小組(Hate Crimes Task Force)調查此案時，指揮官科莉(Jessica Corey)則認為這不是仇恨犯罪，並說，「你真的不應該用手機拍他，因為你這樣的行為可能觸怒了他。」

李埃斯特表示，因為自己的案件使科莉被調離原崗位並不是她的意圖，她只想讓警方盡快抓到嫌犯，不至於讓更多人成為受害者；每個人在遇到此類狀況時都不應該屏氣收聲，而需盡可能的行使權利。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、州參議員劉醇逸(John Liu)、市主計長蘭德(Brad Lander)和市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)均來到現場。

「我們在這裡宣布，立即結束對亞裔社區的仇恨行為，這樣的暴行使紐約感到反感和厭倦。」霍楚說，無論在街道上、捷運系統中還是在任何公共場所，這種行為都不會再被容忍。