葛謨再戰州長？傳團隊內部摸底

消息人士透露，因性騷醜聞下台的紐約州前州長葛謨(右)正考慮再次競選州長，挑戰接任他的前副手霍楚(左)。（州長辦公室提供）

消息人士16日透露，因性騷擾 醜聞下台的紐約州前州長葛謨 (Andrew Cuomo)正圖謀東山再起，考慮再次競選州長，挑戰接任他的前副手霍楚 (Kathy Hochul)；CNBC報導，葛謨的支持者們近來一直在致電鼓勵葛謨再次參選，他的團隊也在著手進行對陣霍楚的內部民調。

葛謨發言人阿佐帕迪(Richard Azzopardi)通過聲明說，葛謨目前尚未通知其政治盟友和圈內人士他將參選，也沒有提到他將挑戰霍楚；「州長一開始就說針對他的攻擊是政治行為，是希望達到通過競選無法達到的目的，撥亂反正、確保歷史不被改寫對葛謨和他的家庭很重要；如同他一直所說，他對紐約州和民主黨的發展方向有很多想法，分享這些想法，他不會遲疑。」

根據愛默生學院(Emerson College)和The Hill上周進行的民調，葛謨在民主黨初選中僅落後霍楚4%，這是唯一顯示葛謨與霍楚差距較近的民調；有鑒於此，CNBC報導，根據要求不具名的消息人士，葛謨的支持者們近來一直在鼓動他再次參選，而葛謨團隊也在透過內部民調進行摸底；除了霍楚，參加民主黨初選的還有長島國會議員蘇奧齊(Tom Suozzi)和紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)

此前已連任三屆的葛謨在醜聞東窗事發前就曾表示，要爭取連任四屆；而霍楚此前表示，希望推出法案，將州長、副州長、州檢察長和州主計長的任期限定為兩屆。

不過，葛謨性騷擾事件對他的負面影響仍很巨大；根據愛默生學院的民調，59%的民眾認為州檢察長詹樂霞(Letitia James)針對葛謨的調查是可信的，認為葛謨的確違反了聯邦和州法；但葛謨一直否認性騷擾指控，並稱詹樂霞對他的調查有政治動機。

同時，民主黨一些大佬也公開表示不希望葛謨參選，因為葛謨的醜聞太多，州主計長15日才公布審計，確認葛謨瞞報了至少4100個養老院新冠死亡病例；紐約州民主黨主席雅各布斯(Jay Jacobs)表示，葛謨考慮參選是一個巨大的錯誤，並表示不相信葛謨會在今年去競選任何公職。

葛謨此前在布碌崙(布魯克林)一所教堂演講時就曾表示，「我認為我是被保佑的，我一生中有很多選項，我對所有選項保持開放態度；但我是否已經心平氣和？我沒有。」他未來還將進行公開演講，目前葛謨手中仍有超過1600萬元競選資金。