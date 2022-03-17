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南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

李尤娜兇嫌拒出庭 法院要求發強制令

記者張晨／紐約報導
將曼哈頓華埠居民李尤娜殺害在浴室的非洲裔嫌犯納許(Assamad Nash)。(本報檔案照)
將曼哈頓華埠居民李尤娜殺害在浴室的非洲裔嫌犯納許(Assamad Nash)。(本報檔案照)

2月尾隨曼哈頓華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)進入住所、連捅數刀，將其殺害在浴室的非洲裔嫌犯納許(Assamad Nash)，16日拒絕出庭；法院同日要求曼哈頓地區檢察官辦公室發布強制令，勒令納許必須在4月初出庭受審。

檢方在州高等法院對25歲的納許提起公訴，罪名包括謀殺(Murder)、入室盜竊(Burglary)以及性動機入室盜竊(Sexually Motivated Burglary)。

法官沃德(Laura Ward)表示被告拒絕出庭；自2月14日以來，納許一直被關押在雷克島監獄(Riker's Island)。

2月13日凌晨4時20分左右，受害者李尤娜乘坐網約車到達位於企李士提街(Chrystie St.)111號的住宅樓外，用鑰匙打開公寓大門入內；納許在公寓大門未完全關閉前尾隨進入，並和她保持著幾段樓梯的距離。

一名鄰居聽到了女子的驚聲呼叫「救救我！」以及一男子說，「冷靜點，我有槍」；當警察趕到時，李尤娜的公寓門被反鎖，仍能聽到有人在室內尖叫。

在警方破門進屋後，發現李尤娜已倒在浴室的血泊中死亡，上身赤裸，軀幹、頸部和頭部的刀口有40多處；被拘捕時，納許躲在李尤娜床下，一把黃柄凶刀被扔到了梳妝台後面。

16日法官要求曼哈頓地檢對納許發布強制令，勒令其必須在4月6日(周三)出庭受審，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)在一份聲明中表示，如今的起訴標誌著我們以李尤娜的名義尋求正義，如此年輕的生命不該以此種結束草草收場。

白艾榮說，「李尤娜的死不僅讓她所愛的人傷心欲絕，也讓我們的亞裔社區感到恐懼，他們近年來已經承受了太多的痛苦」。

曼哈頓 白艾榮 檢察官

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