華裔TikTok網紅包厘街遇襲 非裔嫌遭緝

醫護人員清理陳麥克的傷口。(取自Instagram)

曼哈頓下城近華埠日前發生一起持刀傷人案件，一名17歲華裔TikTok 網紅在和一群朋友離開包厘街(Bowery)酒吧後遭人惡言搭訕，即使當事人好言相向還是遭嫌犯持刀劃傷後頸部；警方16日貼出通緝令，呼籲民眾提供線索。

這名TikTok名為McPlayGT的網名原名陳麥克(Michael Chen，音譯)，線上粉絲數超過500萬，以惡搞母親的視頻而走紅。

陳麥克在社群媒體 上貼文稱，12日凌晨1時30分，他和九名女性一起離開了Phebe's Tavern，當一行人走到店外時，一名非洲裔男子走上前搭訕道，「你是怎麼把這麼多女孩拉出(酒吧)來的？」

陳麥克在Instagram上解釋說，這些女孩把他當作假男友，他對上前搭訕的男子說，「做你自己，你就會做得很好。」

陳麥克後腦頸部被刀劃傷。(取自Instagram)

但在離開後，「不到20秒」，陳麥克就被該男子用「某種類型的剃鬚刀」劃傷了上他後頸部一側；受害者表示，這一刀傷剛好擊中了一條重要動脈和他的脊柱。

警方表示，描述襲擊他的人是一名身高6呎2吋、留著鬍子的非洲裔男子，在襲擊當晚穿著一件藍色的羽絨服，人像白T恤，帶著一條項鍊。

陳麥克說，這次襲擊讓他「用不同的眼光看世界」，讓他「比以往任何時候都更珍惜生活」。

後腦頸部被劃傷後的刀口。(取自Instagram)

生活和以前「真的不一樣了，雖然我很想恢復正常的生活，但現在真的不一樣了。接近死亡的那一刻我永遠不會忘記。」他說。

他提醒人們在紐約外出時，要時刻留意周圍的環境，「這是一個危險的城市，甚至對像我這樣的未成年人也有傷害；永遠不要以貌取人，在我看來，這個人既不是遊民，也不是神志不清，他看起來與人群融為一體，只是要小心需要格外留意。」

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。