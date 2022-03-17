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南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

紐約客談／精采間諜案 抹黑無底線

紐約客談

聯邦司法部16日在紐約破獲一起中國間諜案，包括四個華人在內的五名被告被指控代表中國跟蹤、騷擾、監視美國居民，手段無所不用其極；為了陷害一位參選國會眾議員的民運人士，甚至要私家偵探使出美人計色誘，以便製造醜聞、迫使對方斷送政治生命。

這起間諜案，也被有心人士與剛於日前遇害的一位知名華裔律師聯繫起來，因為那位律師也是民運人士出身；而涉嫌用刀殺害他的25歲女嫌，在被警察押出市警109分局移送檢方時，對著門口的人群聲嘶力竭地叫喊「你們這些叛徒，你們身為中國人卻要反共」。

被告中一位聯邦檢方相信為中國國安部工作的男子，為了阻擋那位在美國軍中當過牧師的民運人士參選國會議員，聘請私家偵探挖掘他的污點，例如婚外情、外遇出軌、性騷擾、觀看兒童色情片、偷稅漏稅等，甚至建議就像中國方面製造一位青年鋼琴家(意指李雲迪)的嫖娼醜聞那樣，毀掉這位參選人的聲譽。

在私家偵探沒能挖出參選人的醜聞後，該名被告索性建議使出美人計，要指使手下以4萬元雇用一名女子，混入對方的競選團隊，準備用色誘的方式與其發生男女之情，以便製造證據，「花多少錢都沒問題，只要能讓他無法當選」。美人計若不能成功，他還打算乾脆使用暴力，不惜進行人身傷害。

這起聯邦案中的另一個被告，被指在美國設立了一個民主組織，以此為平台，與民運人士交往，網羅他們對美中關係以及中國政局的看法，匯總信息後呈報給中國國安當局。還有一個被告，常年遊走於聯合國周邊平台，以和諧為名，在美國為中共高唱讚歌，在本案中被指賄賂聯邦官員，以獲取民主人士的稅表。

「小心匪諜就在你的身邊」，數十年前在中國和台灣的政治口號，在美國一語成讖。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

間諜 性騷擾 警察

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