紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

新冠Omicron亞種病毒BA.2傳播快速，CDC表示，該變種在紐約州和新澤西的新增感染病例已占約四成。(記者顏嘉瑩／攝影)

新冠Omicron變種病毒 的亞種病毒BA.2在大紐約地區傳播快速，聯邦疾病防治中心(CDC)表示，該變種目前在紐約州和新澤西州的新增感染病例中已占約四成；華裔醫生16日表示，由於紐約疫苗 接種普及，感染BA.2變種病毒後出現重症機率不高，民眾不須太過緊張，但仍須勤洗手、戴口罩，維持良好防疫習慣，預防變種感染再擴大。

CDC表示，目前在紐約和新州約有39%的新增感染病例均為變種病毒BA.2，該變種病毒一周前約僅占十分之一的新增病例；紐約州15日新增陽性病例2072例；除了在紐約等州擴散快速，疫情 在全球其他國家也出現升溫現象。

雖然病毒傳播快速，但根據世衛組織(WHO)的掌握，該變種病毒的傳播速度比原型Omicron變種病毒快30%，毒性則跟Omicron變種病毒相同。

亞美醫師協會總裁兼執行總監劉季高醫生表示，根據過往病毒突變歷史看，出現新變種是遲早的事，尤其目前政府的各項防疫政策逐漸鬆綁，民眾認為疫情受到控制，在鬆懈的情況下恐會出現另一波疫情。

劉季高表示，雖然數據仍不多，但就目前臨床經驗來看，他接觸到的病患發燒情況較顯著，「感染變種病毒BA.2的病患有些人出現連續發燒四、五天的情況，相較於原型Omicron變種的症狀僅連續發燒約兩天，更為明顯」；不過他也說，變種病毒BA.2的重症率和死亡率不高，民眾不須過度驚慌。

劉季高提醒，雖然目前變種病毒BA.2疫情仍在控制中，未來恐怕會繼續擴散，民眾不可鬆懈，仍須小心為上，降低病毒擴散的範圍，就能夠防止病毒再出現變種，造成更嚴重疫情。

劉季高建議，民眾仍須維持勤洗手、戴口罩、多使用消毒酒精等擦拭經常接觸的物體表面、保持社交距離和避免群聚等防疫習慣；而隨著接種疫苗的時間愈長，對於病毒的防護效力也會陸續降低，未來政府可能也會依照狀況，開放民眾接種第四劑新冠疫苗，以維持疫苗的保護效力。