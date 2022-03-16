市主計長：無證客納健保 經濟效益每年7.1億

市主計長蘭德15日發布報告顯示，若州議會提出的「覆蓋所有人」法案生效實施，將無證客納入健保體系將每年產生7億1000萬元的經濟效益。(美聯社)

市主計長蘭德(Brad Lander)15日發布報告顯示，若州議會提出的「覆蓋所有人」(Coverage For All)法案生效實施，將無證客 納入健保 體系將每年產生7億1000萬元的經濟效益。

報告表示，全州目前有將近42萬6000人因沒有合法移民 身分而無資格註冊公共健保計畫，其中25萬人完全沒有健保；而根據社區服務協會(Community Service Society)和公民預算委員會(Citizens Budget Commission)的估計，約有15萬4000名無證客的收入在聯邦貧困線200%以下，而且沒有健保。

目前，兒童健康附加計畫(Child Health Plus)為全州18歲以下兒童提供健保，無論是否有合法移民身分；儘管緊急醫療補助計畫(Emergency Medicaid)可以為無證客覆蓋嚴重的緊急醫療情況，但無證客目前仍然沒有資格註冊公共醫療保險項目。

「覆蓋所有人」法案由州眾議員格佛雷德(Richard Gottfried)和州參議員李維拉(Gustavo Rivera)在州議會提出，法案要求州府提供資金設立基礎健保計畫(Essential Health Plan)，將全州收入位於聯邦貧困線200%以下的成年人納入該健保項目，同時也將沒有合法身分而被排除出健保市場的無證客納入該計畫。

根據市主計長辦公室的報告，該法案將有助於預防嬰兒夭折，這方面將每年產生6億4900元經濟收益；同時該法案預計有助於增加勞動生產率、降低自付費用和保險無法覆蓋的醫療成本，包括急診室費用，總計將產生7億1000萬元經濟效益。

蘭德表示，移民對紐約州的抗疫非常重要，「但疫情卻讓大量無證移民陷入財務危機，因為很多人無法接入健保；將可負擔、高質量的健保擴大到無證移民群體，將有助於加強無證移民的健康，同時也會讓經濟更加健康，幫助無證移民避免不必要的醫療費用。」

紐約移民聯盟(NYIC)執行總監(Murad Awawdeh)表示，目前紐約州的經濟正在疫後恢復，「我們必須確保每個居民都有機會享受可負擔的健保，無論是否有合法移民身分，這樣才能確保紐約州的長期穩定和民眾福祉。」