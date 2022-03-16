涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

被押至檢方的嫌犯張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

涉嫌殺害華裔律師李進進的25歲女嫌犯張曉寧，15日晚上近8時由法拉盛 轄區市警109分局警員押送出警局、移交檢方，預計將被控謀殺等罪名；她身穿黃色短袖T恤及深色長褲，在現場被問及「你為什麼要殺人？你後不後悔？」時，她情緒激動，朝人群大喊：「該後悔的是你們這些叛徒，你們身為中國人卻要反共，你們已經害死無數學生，還要害學生！」與此前曾稱受到中國政府及警察 迫害的言論及在美申請政庇的行為及理由相悖，讓人困惑，被押上警車後仍激動不已。

影音來源：記者鄭怡嫣

李進進遇害後，不少僑界、民運及社區人士15日至他位於皇后區法拉盛的律師事務所辦公室哀悼。

法拉盛聯合衛理公會楊東龍牧師15日表示，一兩個月以前，張曉寧曾求過其他律師承辦她的案子，當時，已有律師感到她情緒失控而婉拒，「但誰都沒想到，她會如此走向極端」，令人唏噓，為死者及其親屬哀悼，也認為新移民來美後的情緒障礙及心理健康問題，亟待關注與解決。

中國民主人權聯盟副主席及美東分部主席白節敏此前曾與張曉寧參加多次抗議示威活動，他15日在接受本報記者採訪時表示，對李進進遇難感到痛心與震驚；2021年9月他通過別人介紹，初次結識張曉寧，因知悉她的訪民經歷而感到同情；張曉寧當時無固定住址，將寄信地址設為白節敏的辦公室，兩人最後一次見面是在今年初，張曉寧來到白節敏辦公室取移民局 的來信，張之後向她透露，她的政治庇護面談沒有通過。

白節敏還表示，從張曉寧在維權活動上的表現、與他平時的交往、以及寄給他的道歉短信來說，張的精神狀態並未流露出不正常的傾向，只是性格有些「偏執」，她曾向白要求撤下此前對她維權舉牌的媒體報導，但事後又對自己的行為向他道歉，「(行為)有些反反覆覆」，今年1月，張曉寧曾致電他兩次，但他並未接通。

15日記者走訪李進進律師遇害、位於法拉盛的律師事務所，發現辦公室仍被封條以進行取證調查，然而不少僑界、民運及社區人士已來拜訪哀悼，於大門外靠牆一側獻花；李進進的好友曾慧燕以及律師朱偉15日向本報表示，將在李進進辦公室的會議室設置靈堂，目前遺體仍在醫院等待法醫檢驗，告別儀式將在法拉盛全福殯儀館舉辦，預計於16日(周三)敲定出殯時間。

他們還表示已建立李進進律師各界友好治喪小組群，成員包括其家屬及各代表，協助他的身後事，並沉痛哀悼李進進。