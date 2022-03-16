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遊民殺手落網 警局長安撫紐約市民

記者張晨／紐約報導
市警總局局長西維爾(左)15日在記者會上宣布遊民槍擊案告破，肯定多地、多部門聯合辦案的成果。(Getty Images)
市警總局局長西維爾(左)15日在記者會上宣布遊民槍擊案告破，肯定多地、多部門聯合辦案的成果。(Getty Images)

紐約三名露宿街頭的遊民遭槍擊案告破，也在華盛頓犯下三起槍擊遊民案件的嫌犯布萊夫德(Gerald Brevard III )已在華府落網；紐約市警15日就此案舉行記者會，市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)安撫紐約市民，嫌犯是華府居民，專程來紐約作案，此前與紐約市沒有交集、在紐約也沒有犯罪紀錄，他落網後，市民不必再恐慌。

西維爾表示，兩地警方、聯邦菸酒槍砲及爆炸物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)連動辦案，在短時間內將嫌犯拘捕功不可沒；市警也正在與曼哈頓地區檢察官辦公室合作，對布萊夫德提出控罪。

市警總探長西格(James Essig)表示，雖然布萊夫德已經落網，但因涉及跨州連續作案，所以調查仍處在早期階段。

案發後通緝令發布後，收到了十餘條民眾提供的線索，西格表示，一名家住皇后區的大都會運輸署警員(MTA Police)通過市警社群媒體認出了嫌犯體貌。

警方通過調取周圍監控錄影發現，嫌犯在紐約案發首日12日凌晨3時出現在賓州車站(Penn Station)，下車後直接前往了曼哈頓下城，於4時30分犯下第一起槍案。

西格指出，就目前調查顯示，布萊夫德此前沒有在紐約的犯罪紀錄，但在南方其他州確有不良紀錄，是華府的長期居民，故紐約客不用因此案過分擔憂；但呼籲任何與嫌犯打過交道的人可繼續向警方提供線索。

市警總局局長西維爾(中)15日在記者會上宣布遊民槍擊案告破，肯定多地、多部門聯合...
市警總局局長西維爾(中)15日在記者會上宣布遊民槍擊案告破，肯定多地、多部門聯合辦案的成果。(Getty Images)
紐約市警總局局長西維爾(中)表示，曼哈頓槍殺遊民兇嫌此前和紐約市未有任何交集。(...
紐約市警總局局長西維爾(中)表示，曼哈頓槍殺遊民兇嫌此前和紐約市未有任何交集。(市警記者會截圖)

紐約市 華府 遊民

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