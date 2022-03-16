MoMA揮刀傷人 兇嫌被逮：我不是壞人 只是脾氣壞

涉嫌傷害MoMA兩名員工的卡巴納被捕後的刑事照。(美聯社)

涉嫌日前在紐約現代藝術博物館 (MoMA)刺傷兩名博物館員工的60歲嫌犯卡巴納(Gary Joe Cabana)，15日在費城 的灰狗長途巴士站被捕，他在被捕時大喊「我不是壞人，只是脾氣壞」；在揮刀捅人案發生前，卡巴納曾因被劇院解雇而多次恐嚇、鬧場。

警方表示，卡巴納12日下午原本打算參加「Bringing Up Baby」在MoMA的放映會，但因其不良紀錄已被館方取消會員資格而不得入內；卡巴納因而遭激怒，現場視頻顯示，他手持尖刀，跳過服務櫃台，一連刺傷兩人；後有一名保安向他砸投物品，分散注意，讓受傷員工脫身。

逃逸期間，他還囂張地在Instagram和臉書(Facebook)等社群媒體 上回覆網友留言，有人勸他「去警局投案，做一個真正的紐約客」，但卡巴納回覆道，「很顯然，你沒看過『教父』」；他更嘲笑，「他們(警察)一直都知道我是誰，也有數百名目擊者，但這些白癡卻浪費了幾個小時搜索MoMA，很遺憾，福爾摩斯也拿我沒辦法。」

消息人士說，警方15日接獲費城長巴站保安舉報，15分鐘後趕赴現場逮捕卡巴納；他被捕時向費城警方說，「我不是壞人。我只是脾氣壞」。

早在2021年底，卡巴納就因為被曼哈頓尼德蘭德劇院(Nederlander Theater)解雇，而向國際戲劇舞台員工聯盟辦公室女員工發郵件恐嚇，並因毆人而被控刑事騒擾罪。