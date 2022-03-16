賠償護理員 華策會允投130萬元工資基金

何永康(中)表示，華策會作為非營利機構，多年來從未尋求一己私利。(記者張晨／攝影)

華人策劃協會(CPC)15日在曼哈頓 人瑞中心舉行記者會，針對仲裁及拖欠護理員薪資風波作出回應，稱將尊重仲裁決定，和其他40餘家護理公司一樣，以每人250元的標準為華策會家庭服務員項目公司(CPCHAP)的5000多名護理員，追加130萬元的特別工資基金；而後根據法院提供的計算方式，以工作時長為基準發放給護理員。

影音來源：記者張晨

總部位於紐約市 的1199SEIU醫療工作者東部聯盟(1199SEIU United Healthcare Workers East，簡稱1199SEIU)得到法院終裁，42家護理機構將共同建立一個3000萬元的特別工資基金，以補償現任和前任護理員的工資和工時索賠。

華策會家庭服務員項目公司作為參與該程序的機構之一，總裁暨首席執行官何永康對近日的「工資盜竊」爭議做出回應稱，華策會的護理員占到了工會總人數的5%，其中只有50名護理員為24小時護理制案例，僅占全州1萬1000個案例的0.5%。」

何永康指出，華策會作為非營利機構，收支向來平衡再次回饋給社區，多年來從未尋求一己私利；如今仲裁員提出的3000萬元特別工資基金，在得到法院落槌定音後，華策會也和其他機構一起，如數追加130萬元作為工資賠償，其中60%將配給24小時護理員，並非每人只能獲得250元，這完全以工時而定，計算方法也由終裁拍板，並非機構本身。

還有更多工作要做來解決家庭護理系統問題，何永康表示，紐約州 必須增加醫療補助(Medicaid)，以改善家庭護理工作和保護家庭護理業工人的權利。

此前工會也表示，「欠薪60億元」這個數字是基於在所有24小時工時案件中，支付所有工人24小時的薪資所得出的，這是現行法律所沒有要求的；在做24小時工時的護理員中，5%到7%的工人的實際損失遠低於此，1199工會繼續主張取消24小時工時。