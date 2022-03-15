首現新冠死例2周年 紐約哀悼

14日為紐約市出現第一例新冠死亡病例兩周年，圖為疫情高峰時期與如今的紐約街道對比圖。（Getty Images）

14日為紐約市 出現第一例新冠死亡病例兩周年，市長亞當斯 (Eric Adams)承諾永遠不會忘記那些死於新冠病毒的人，要將紐約打造成一座更加公正、公平和有復原力的城市；市府大樓和各區政府大樓也於14日晚上以琥珀色點燈紀念。

兩年前的3月14日，紐約市出現了第一例新冠死亡病例，是一名82歲的女性，她患有呼吸系統基礎疾病，於當日在布碌崙 (布魯克林)的威科夫高地(Wyckoff Heights)醫療中心去世；前州長葛謨(Andrew Cuomo)隔天公布了她的死訊。

亞當斯在就紀念活動發表的聲明中說，「今天我們哀悼近4萬名因為新冠病毒而喪生的紐約人。這場大流行病給我們的家人、朋友和鄰居帶來了無法估量的折磨和痛苦，我們永遠不會忘記他們的名字、他們的面孔，以及他們塑造這座偉大城市的方式。」紐約人將繼往開來，建設紐約市更美好的未來。

為了紀念這個肅穆的周年紀念日，亞當斯宣布，曼哈頓市政大樓，布朗士區、布碌崙區、皇后區和史泰登島區政府大樓於當晚以琥珀色點亮。

2021年，紐約市舉辦了一場虛擬的紀念儀式，紀念死於新冠病毒的3萬名民眾，人們用燈光將疫情受害者的面孔投射到布碌崙大橋上。那場名為「COVID-19 紀念日」的虛擬紀念活動是在該市首例已知新冠病例死亡一周年之際舉行的。

14日，長島市衛生局工作人員放下手上的工作，為市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)舉行歡送儀式。自2020年8 月以來，喬克西一直在領導紐約市應對新冠病毒大流行，14日是他擔任紐約市衛生局長的最後一天。