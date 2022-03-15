亞當斯上任首季 逾6成市民認可

民調顯示，有超過六成的民眾認可紐約新任市長亞當斯上任頭三個月的表現。（市長辦公室提供）

最新民調顯示，有超過六成的民眾認可紐約新任市長亞當斯 (Eric Adams)上任頭三個月的表現，超過半數民眾支持他的防疫 政策、警察政策和教育政策；不過，只有不到一半的民眾認為亞當斯正在讓紐約市 變得更好。

根據瑪麗斯特學院民意研究所(Marist College Institute for Public Opinion)於3月1日至8日對891名紐約市民進行的調查，結果顯示，亞當斯在防疫政策方面最受認可，64%的民眾認可他的防疫政策，其治安政策和社區政策的認可度均為61%，教育政策的認可度則為55%；然而，亞當斯競選和上任後最為關注的打擊犯罪方面認可度最低，只有53%。

總體而言，61%的民眾認可亞當斯上任首季的表現，儘管目前紐約市仍然面臨疫情、犯罪、遊民問題，但亞當斯和市民仍然處於蜜月期；不過，民調專家警告，亞當斯當前的支持度並不牢固，崩潰的可能性也存在，因為只有47%的民眾認為亞當斯正在讓紐約市變得更好。

瑪麗斯特學院民意研究所總監米林戈夫(Lee Miringoff)，「超過一半的人沒有感覺到紐約市正在變好或者變爛；亞當斯開了個好頭，但他仍然需要拿出有說服力的工作；他需要警惕的是，犯罪問題依然存在，而且人們對他打擊犯罪的政策感受並不強烈。」

最新的犯罪數據顯示，紐約市今年所有犯罪類別的數據都比去年有所上升，主要犯罪數量則比去年同期猛增45%；市府14日已經將重新組建的反槍枝暴力小組部署上路，該小組被白思豪政府解散後，現已改名社區安全小組，警員將身著特有制服，不再便衣出勤。」

米林戈夫還表示，亞當斯在不同族裔中評價不一；作為紐約市歷史上第二位非洲裔市長，亞當斯在非洲裔中的認可度最高，達到68%，在白人選民中的認可度則為64%；而在西語裔選民中的認可度最低，為59%。