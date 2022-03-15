拂曉獵殺遊民 紐約華府懸賞7萬追緝冷血槍手

連環殺手在紐約、華府連續槍擊遊民，造成兩死三傷，執法機構懸賞7萬元緝兇。（警方提供）

紐約市 曼哈頓華埠及下東城12日連續有兩名在街頭露宿的遊民 遭同一名連環殺手槍擊，造成一死一傷，嫌犯還涉嫌在華府 攻擊三名遊民造成一死兩傷，目前仍然在逃；紐約市長亞當斯(Eric Adams)和華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示兩地將聯手聯邦執法部門追兇，目前各級執法部門懸賞金額累計已達7萬元。

根據警方信息，紐約市第一起案件發生在12日凌晨5時左右，在位於市警一分局轄區的國王街(King St.)54號前，一名38歲的遊民男子正在熟睡，後感異物抵頭甦醒，發現嫌犯正用槍指著自己；警方稱，遊民喊叫求饒後，遭射傷手臂，被送往表維醫院後傷情穩定，未危及生命。

一小時後此人再次作案；警方表示，在華埠市警五分局轄區拉菲逸街(Lafayette St.)148號前，嫌犯走近一名睡在睡袋中的遊民，踢了他一腳後發現沒有反應，隨後便掏槍對準其頭、頸部連開數槍；遊民當場中槍死亡，被警方發現時其屍體仍在睡袋中，滿是彈孔，噴濺的血跡在牆上依稀可見。

華府警局13日證實，以上兩起案件的嫌犯曾在3日至9日間，在華府犯下三起遊民攻擊案件，造成一死兩傷；該嫌犯12日北上紐約市，再次犯案。

亞當斯14日與包瑟發表舉行聯合記者會，公布案情信息和嫌犯最新的照片，初步認定兩地所有五起案件的凶器都是同一把槍，作案時間都是拂曉，扣動扳機前會四周張望是否被人發現；目前，兩地警方、聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)正聯合辦案。

亞當斯向嫌犯喊話投案，「總有人認識這個人，我們請求公眾幫助尋找他；我們不希望再看到有紐約市民或其他地方的人遇害，這個人正在有預謀地槍擊無辜的人，他必須被繩之以法。」

目前兩地各級執法機構的懸賞額已經達到7萬元，其中紐約市警和華府警局各懸賞2萬5000元，聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局懸賞2萬元；警方呼籲民眾，若看到圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

同時，另有一名遊民13日晚被發現在曼哈頓翠貝卡(TribeCa)死亡，但警方無法確定是否與前兩起案件有關；該43歲死者於13日晚6時30分在格林威治街(Greenwich St.)和Murry街交界一家餐館門前的睡袋中被發現，而當日清晨6時左右還活著，現場未發現槍擊痕跡；目前，警方正在進行尸檢，以確定死亡原因。