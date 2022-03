「髒亂危險」 遊民拒住收容所

遊民所不安全,遊民寧願睡在地鐵站。(美聯社)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)上月宣布「地鐵安全計畫」以來,市府團隊催趕地鐵遊民 ,執行第一周共勸離1000名遊民,僅22人接受安排入住收容所;遊民說,收容所髒亂危險,住收容所像回到監獄。

紐約市有的遊民收容所食物中有蟑螂、床上有老鼠爬行、又不斷發生襲擊和盜竊,貧困無家的人寧可上街冒險尋覓落腳處,也不願進入已敗壞的收容所系統。

50歲海軍退伍老兵麥卡洛尼(Sean McAloney)六個月來住在曼哈頓30街的收容所30th Street Intake Center,因為收容所不安全,他總在查房後溜出去,在A線地鐵上睡覺;他接受採訪時提到,有個背部受傷的孩子洗澡時,一個大個成人進去、赤身壓在他身上,正因時時有危險,麥卡洛尼穿衣服洗澡。

麥卡洛尼和其他遊民的恐懼將成為亞當斯致力掃除地下暴力犯罪和遊民問題的大挑戰。

亞當斯安全地鐵計畫實施後,社工人員、警察和臨床醫生共組的巡邏小組在各地鐵站 和火車路線勸離遊民;依規畫,須組成30個巡邏小組、強力執行大都會運輸署(MTA)規則、說服遊民入住收容所,但計畫執行首日只出動9組,兩周後小組增為12個 。

遊民列舉收容所問題,包括暴力、武器毐品流竄、浴室髒亂、居民精神失常未得到醫治等等,甚至曾發生兇殺案;此外,收容所擁擠,25至45人共處一室。

社會和遊民服務局((Department of Social Services and Department of Homeless Services,DSS-DHS)稱,已關閉300多個不符標準的收容所,2016年成立收容所維修小組,迄今進行6萬3000多次檢查,並維修翻新,違規行為減少95%,創新低;該部門否認戶外較安全。

DSS-DHS在2022年度編列21億美元預算,儘管如此,30街收容所一員工表示,收容所仍不安全,流落街頭較安全。