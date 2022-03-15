10大消費者詐欺投訴 網路居首 租房居次

詹樂霞辦公室表示，網路詐欺投訴最多。 (本報檔案照)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前為全國消費者保護周(National Consumer Protection Week)揭開序幕，公布2021年消費者詐欺 投訴排行榜，網路詐欺投訴最多，其次是房東 與房客糾紛、零售糾紛。

網路詐欺投訴8346例遙遙領先，其次是房東房客糾紛3144例、零售投訴2678例。

網路詐欺投訴對象和內容主要包括網路服務和服務供應商、數據隱私和安全、數位媒體、數據洩露、藉由網路操控進行詐欺；房東房客糾紛包括押金歸還、房客騷擾；零售詐欺投訴包括哄抬物價、商品有缺陷、客服惡劣、寵物店和動物飼養員。

另七個項目有消費者相關服務2610例(新冠病毐檢測設施、警報公司、乾洗店、餐館、搬運工、個人家用服務）；汽車相關2283例(銷售、服務、融資、維修)；信用相關1539例 (債務催收、信用卡帳單、債務清償和債務減免、發薪日貸款、信用修復、徵信機構、身份盜竊)；公用事業1145例(無線和住宅電話、能源服務商和供應商、有線電視和衛星) ；房屋維修/改善1034 例(維修問題、承包商詐欺)；健身 俱樂部778例(無法取消會員資格或使用設施、未提供退款、俱樂部未回應)；家具/電器611例(商品有缺陷、交付及服務維修問題)。

詹樂霞稱，其辦公室將致力剷除詐欺，也提供自保之道。針對網路詐欺，應避免多帳戶用相同密碼、盡可能啟用「雙重認證」(two-factor authentication，2FA)，此外，建議註冊違規通知服務，帳戶被盜可立即獲通知。

針對房東房客糾紛，詹樂霞提醒，房東須在房客搬出14天內退押金，如從押金收取損失賠償須提供收據，否則須全額退還，若違規，房客有權爭取最高兩倍押金；房客付房租有困難可就地向「社會服務部」(Department of Social Services)求助。

針對信用詐欺，4月7日起，債權人不得對超過三年的債務控告或威脅控告債務人。