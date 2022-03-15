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AirTag成跟蹤犯罪工具 留心不明嗶嗶聲

記者顏嘉瑩／紐約報導
AirTag近日遭到不法分子利用，成為跟蹤犯罪工具。(取自蘋果網站)
AirTag近日遭到不法分子利用，成為跟蹤犯罪工具。(取自蘋果網站)

泳裝模特兒娜德(Brooks Nader)不久前在曼哈頓遭人用蘋果產品「AirTag」跟蹤了五個多小時，引起社會恐慌，近日也陸續有民眾在汽車、錢包、外套口袋等發現陌生的「AirTag」以追蹤位置，藉此盜取財物或跟蹤；州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前發布消費者警報，提醒民眾小心注意。

詹樂霞表示，近期也有民眾在汽車、錢包、外套口袋等私人財產中，找到不明的AirTag，發現自己的位置已經遭到有心人士跟蹤；另外還有民眾的手機收到他們的位置已經被分享的通知，但卻未找到AirTag或其他相關設備。

蘋果(Apple)產品AirTag為小型設備，可以放在錢包、背包或鑰匙上，旨在讓民眾能夠透過該設備找到重要物品，不過近日卻遭到有心人士濫用，成為跟蹤犯罪工具。

詹樂霞說，AirTag被濫用於跟蹤民眾及財物，以造成傷害，而在對方不知情或不同意的情況下跟蹤他人是重罪，該辦公室將不會容忍；她也提醒民眾應注意身邊財物。

州檢察長辦公室提出多項建議，確保民眾能夠保護自身及財物安全，包括「聆聽不熟悉的嗶嗶聲」、注意手機是否出現「找到設備」的通知、使用安卓(Android)手機可下載「Tracker Detect」程式等，教導民眾如何自保。

該辦公室表示，當AirTag遠離熟悉的裝置一段時間之後，就會開始發出「嗶嗶」的聲音，如果民眾聽到聲音，應找到聲音來源；由於AirTag體積小，可能藏在包包、口袋、車底、保險桿內，或是車牌後面，在找到AirTag之後，透過手機找到其資訊以及序列號(serial number)，將資訊寫下來後，用手機卸除AirTag、拔掉電池後報警。

若民眾使用安卓設備，可在Google Play商店下載Tracker Detect應用程式，在聽到奇怪的嗶嗶聲時，可使用該應用程式查找在藍芽範圍內的AirTag。

日前蘋果也發布了指南，教導民眾如何處理AirTag，更多資訊可瀏覽網頁https://support.apple.com/en-us/HT212227；州檢察長辦公室則表示，民眾若發現AirTag遭濫用，可立即連絡其辦公室投訴https://ag.ny.gov/internet/online-forms。

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