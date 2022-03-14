刺傷MoMA員工 嫌犯網上嗆警：福爾摩斯也抓不到我

60歲的卡巴納越過MOMA櫃檯，舉刀衝向僱員。(警方提供)

涉嫌於周六在紐約現代藝術博物館(MoMA)刺傷兩名員工的嫌犯，警方13日確定是60歲男子卡巴納(Gary Joe Cabana)，當日仍然在逃的他十分囂張，不斷在社群媒體 Instagram和臉書(Facebook)上，與抨擊其暴行的網友互動，稱神探福爾摩斯也抓不到他，勸他自首的人一定是沒看過電影 「教父」。

根據警方13日公布的案發現場視頻，嫌犯手持尖刀，瘋了一般跳過MoMA的服務櫃台，衝向兩名工作人員，先後刺傷兩人；這時，櫃台外面有一名保安朝嫌犯扔東西，分散了他的注意，櫃台內兩名被刺員工才得以脫身。

警方表示，卡巴納12日下午是去MoMA看一部電影，但被拒絕進入，因為他最近一段時間在MoMA內有兩次不良行為，他的會員資格已被取消；這使卡巴納大為光火，導致了血案的發生，卡巴納作案後趁現場一片混亂之際逃離無蹤。

13日在Instagram平台上，一些用戶給卡巴納的帳戶留言，痛斥他的暴行，有人並讓他「去警局投案，做一個真正的紐約客」，有人說，「卡巴納，我剛告發了你」；但卡巴納回覆道，「很顯然，你沒看過『教父』」。

在另一則留言中，卡巴納嘲笑警察道，「他們一直都知道我是誰，也有數百名目擊者，但這些白癡卻浪費了幾個小時搜索MoMA」，他說，「很遺憾，福爾摩斯也拿我沒辦法。」

嫌犯卡巴納。(警方提供)

「我作案後穿著血衣跑出(MoMA)，經過大橋走回家，上千警車在我身邊閃爍而過，(卻沒注意到我)」，卡巴納還寫道，「我在街上奔跑，臉上還流著血，因為一名保安打傷了我，但一個渾身是血的人在布碌崙(布魯克林)很平常、極其平常。」

卡巴納還回覆另一位網友，說自己「腦海中有一個聲音，告訴我藝術是外星人的創作而非人類所為，讓人互相對抗、敵對白人億萬富豪，那聲音讓我回去送他們下地獄，就像電影蝙蝠俠(Batman)中的陰暗世界一樣。」

卡巴納在社群媒體發表的帖子顯示，他是一名超級電影和舞台劇迷，經常發表一些的評論，近期還對MoMA在1月和2月放映的電影發表看法。

遭卡巴納刺傷的兩名MoMA員工均為24歲，一人鎖骨受傷，一人腰部和頸部受傷，送醫救治後，傷勢穩定，都沒有生命危險。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中與卡巴納特徵相似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。